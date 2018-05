Québec débloque de l'argent pour la préparation d'un projet de nouvelle ligne électrique

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 537 000 $ à l'entreprise Les Métaux Canadiens.

Cet argent servira à réaliser des plans et devis pour construire une nouvelle ligne électrique entre le poste Haute-Rive et le parc industriel Jean-Noël-Tessier de Baie-Comeau.

Les études préliminaires pour ce projet d’envergure sont estimées à 1 million $.

Cette nouvelle infrastructure d’une douzaine de kilomètres pourrait transporter 450 mégawatts, l’équivalent des besoins d’une aluminerie. Les Métaux Canadiens veulent exploiter une carrière de silice située à Matapédia, en plus d’implanter une usine d'alliage de silicium à Baie-Comeau. On parle d’un investissement de 300 millions $ et la création de 200 emplois.

Le maire Yves Montigny est emballé de ce coup de pouce du gouvernement. «On a une ligne multi-usager qui va nous permettre de connecter plusieurs entreprises. On a les terrains à Baie-Comeau, maintenant on va avoir l'énergie, on est connecté sur le port, alors bienvenue les entreprises qui veulent s'établir à Baie-Comeau, on a tout ce qu'il faut.» dit-il.

Selon les prévisions, les travaux de construction de la nouvelle ligne seront terminés en mars 2020.