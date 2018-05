Rencontre avec les finalistes des Francouvertes

Le concours musical les Francouvertes touche à sa fin et les jurys ont tranché entre tous les artistes émergents inscrits pour offrir une finale étonnamment diversifiée. Le 24 Heures a rencontré les trois finalistes pour revenir sur leur expérience, qui se terminera lundi à 19h30 au Club Soda en compagnie des porte-paroles Klô Pelgag et Tire le coyote.

Lou-Adriane Cassidy

Une des choses qui ressort le plus à propos de Lou-Adriane Cassidy est que, du haut de ses 20 ans, la jeune auteure-compositrice-interprète qui a participé à l’émission «La Voix» en 2016 affiche une remarquable maturité et aisance sur scène.

Il faut dire que l’artiste trempe dans le milieu depuis sa plus tendre enfance.

«Je suis née dans une famille musicale, explique la fille de l’interprète Paule-Andrée Cassidy qui œuvre dans le milieu depuis plus de 20 ans. J’ai grandi là-dedans, elle m’amenait avec elle à ses spectacles.»

La chanteuse folk, qui, depuis le début de son projet solo il y a moins de deux ans, a notamment participé au Festival international de la chanson de Granby, ainsi qu'à ceux de Tadoussac et de Petite-Vallée, est aussi une habituée de ce type de concours musicaux.

Un dernier concours

Les Francouvertes seront cependant sa dernière compétition du genre pour un bon moment.

«Je suis un peu tanné d’avoir ce rapport-là à la musique », explique-t-elle en lien au côté compétitif de ces évènements.

«Je trouve que c’est un beau dernier concours pour moi, souligne-t-elle cependant en évoquant la variété des styles musicaux mis de l’avant durant les Francouvertes. Ça fait du bien, parce que c’est rare d’avoir dans un concours une si grande variété et une ouverture pour ce genre de truc là.»

Que Mme Cassidy triomphe ou non ce lundi, fort est à parier que nous entendrons parler à nouveau de la jeune artiste dans les prochaines années.

LaF

La formation hip-hop LaF a vu le jour en 2015 lorsque six amis ont décidé d’officialiser le projet qui les occupait depuis le secondaire.

Malgré qu’il n’aurait jamais cru se rendre en finale, le groupe en a surpris plus d’un aux Francouvertes avec leur convainquant rap francophone et leur énergie explosive.

«On est pas mal surpris, résume l’un des trois rappeurs du groupe Justin Boisclair «Bkay», 22 ans. On ne voyait pas tellement le lien entre les Francouvertes et le style de musique que l’on fait. On s’est dit qu’on allait essayer, mais on ne pensait même pas être choisi.»

Remise en question

Au-delà de la visibilité que la compétition lui apporte, le groupe qui sera en concert à l’Astral mercredi prochain explique que de se retrouver dans ce genre de contexte, très stimulant et entouré de nombreux groupes, lui en apprend beaucoup sur son art.

«Ça nous fait penser à comment on ferait pour rendre ça toujours intéressant si on jouait quatre ans au même endroit», a dit pour sa part le rappeur Thomas Thivierge «Mantisse», 22 ans.

«L’important, c’est de se détacher du concours et de voir tout ça comme un spectacle et une nouvelle soirée tout simplement, enchaîne-t-il. Il ne faut pas avoir cette tension au cœur qui est amené par le concours.»

CRABE

À sa plus simple expression, le duo punk CRABE roule sa bosse dans la marge depuis 11 ans.

Le groupe de Valleyfield, qui en est à son septième album, se considère comme le plus champ gauche de la compétition. C’est du moins ce que laisse entendre le guitariste et chanteur Martin Poulin-Légaré.

«Faire les Fracouvertes, c’est quelque chose qu’on n’aurait jamais pu imaginer, explique celui qui joue sur scène aux côtés du batteur Gabriel Lapierre. C’est une belle aventure, mais on est les premiers surpris d’être rendu si loin dans la compétition.»

«Personnellement, j’étais un peu angoissé quand on a reçu la confirmation qu’on était accepté, poursuit-il. J’ai dû y penser un petit peu. C’était vraiment hors de notre zone de confort. Juste de se dire qu’on allait participer, c’était un défi au final. »

Un groupe surprenant

S’il est vrai que CRABE détonne, il pourrait néanmoins mériter sa place sur le podium de l’évènement, qui met de l’avant des talents québécois souvent trop peu connus.

Dans le cadre des Francouvertes, le duo tente de présenter efficacement l’essence du groupe, aussi singulière soit-elle.

«On essaye d’être un peu plus subversif que d’habitude, explique M. Poulin-Légaré. C’est pour montrer aux gens qui nous sommes. Peut-être, n’auront-ils plus la chance de nous voir.»

Anciens gagnants des Francouvertes

Lydia Képinski – Édition 2017

Philippe Brach – Édition 2014

Les sœurs Boulay – Édition 2012

Bernard Adamus – Édition 2010

Loco Locass – Édition 1999-2000