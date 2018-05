Réparations douteuses chez Sushi St-Denis

Une planche en mélamine qui s’effrite pour boucher un trou ou de la pellicule plastique collante poisseuse pour colmater de la tuyauterie : un restaurant de sushis du centre-ville de Montréal employait les moyens du bord pour faire des réparations de fortune.

Or les inspecteurs de la Ville de Montréal ont jugé que ces réparations ne respectaient pas les règles élémentaires de salubrité lors de leur visite en janvier 2017.

Les propriétaires de Sushi St-Denis, situé sur la rue du même nom, ont ainsi écopé d’une amende de 2500 $ en décembre dernier.

À cela s’ajoute une amende de 1000 $ puisque de nombreux aliments étaient conservés à des températures bien plus élevées que conseillé, notamment du saumon, du simili-crabe et de la mayonnaise.

Mais c’est la propreté discutable des lieux où étaient roulés les sushis qui semble avoir particulièrement retenu l’attention des inspecteurs.

Poussière huileuse

Des filaments de poussière « huileux » et « noirâtres » pendant du plafond, au-dessus des tables froides où était conservée de la nourriture ou de l’endroit où était lavée la vaisselle.

Sans surprise, les inspecteurs ont aussi constaté les tablettes recouvertes de carton huileux ou d’aluminium et donc, impossibles à nettoyer.

Un employé qui s’exprimait pour le propriétaire, Yi-Liang Wu, a indiqué que le commerce avait fermé une journée complète pour être nettoyé de fond en comble après la visite des inspecteurs.

« C’est vraiment propre maintenant. On a eu la visite des inspectrices en septembre dernier et ils nous on dit que tout était vraiment mieux maintenant », a-t-il dit.

Extrait du rapport

« L’évier principal de la cuisine avait une fuite d’eau au niveau de la robinetterie [colmatée] partiellement avec de la pellicule plastique transparente poisseuse et souillée de taches brunâtres. »– Un inspecteur

► Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.