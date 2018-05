«Tully»: Mère au bord de la crise de nerfs

La scénariste Diablo Cody, le réalisateur Jason Reitman et Charlize Theron, qui agit également à titre de productrice, brossent ici l’émouvant et tendre portrait d’une mère de famille.

Marlo (Charlize Theron) est enceinte jusqu’aux oreilles. Mère de deux enfants, Sarah et Jonah, elle en attend un troisième – un accident, ne tarde-t-on pas à apprendre. Son mari, Drew (Ron Livingston), ressemble à bon nombre de pères, attentionnés, mais absents.

C’est donc sur les seules épaules de Marlo que repose la fameuse charge mentale, les préoccupations quotidiennes assumées par les femmes. Lors d’un repas chez son riche frère Craig (Mark Duplass) et sa femme Elyse (Elaine Tan), parents de trois enfants, celui-ci lui offre une «night nanny», une nounou de nuit qui s’occupera du bébé pendant que Marlo pourra dormir. Elle refuse. Dès la naissance de Mia, Marlo est exténuée. Conduire les enfants à l’école, faire les repas, le ménage, les courses, le lavage... c’est trop. Elle accepte.

Tully (Mackenzie Davis) débarque donc un soir au domicile de Marlo et Drew. Immédiatement, elle agit comme un rayon de soleil avec ses petites phrases marrantes pleines de sagesse et de poésie. Son énergie est communicative et, en quelques jours et nuits de sommeil réparateur, Marlo est redevenue elle-même. Et il y a, évidemment, un punch final qu’il serait bien dommage de dévoiler.

Comme dans «Juno», Diablo Cody s’assure que les spectateurs établissent, dès le départ, un lien émotif fort avec sa protagoniste. Si la scénariste traite de sujets dits «féminins» (l’avortement dans «Juno», la maternité ici), elle parvient, avec ses dialogues efficaces à rendre le propos universel.

Quelle femme, même si elle n’est pas mère, ne se reconnaîtrait pas en Marlo? Quel homme ne serait pas touché, ému, troublé par ce qu’il voit? Avec leur touche d’humour et de réalisme, nimbées d’une tendresse omniprésente, Diablo Cody et Jason Reitman, qui en sont ici à leur quatrième collaboration (après, dans l’ordre, «Juno», «Le corps de Jennifer» dont Reitman est producteur et «Jeune adulte» avec Charlize Theron) permettent à l’actrice sud-africaine d’explorer toutes les facettes de son personnage.

Quant à Charlize Theron, qui a pris 25 kg pour ce rôle, elle est ici formidable et nous rappelle pourquoi elle avait été oscarisée pour «Monstre». Seul bémol, la fin n’est peut-être pas assez appuyée et on se dit qu’il manque quelques dialogues et plusieurs minutes qui auraient rendus le dénouement plus efficace.

Note: 3,5 sur 5