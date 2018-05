Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 39 ans porté disparu à Montréal.

Thomas Martin Dennis a été vu pour la dernière dans un hôtel de l’arrondissement Ville-Marie.

La police a des raisons de craindre pour sa vie et sa sécurité, car l’homme aurait tenu des propos suicidaires.

L’homme recherché est d’origine autochtone, il mesure 1 m 80 et pèse 109 kg. Il a les yeux bruns et parle anglais. Au moment de sa disparition, il portait une casquette et un chandail arborant un logo de feu.

Toute personne ayant des informations concernant cette disparition peut les communiquer en composant le 911.