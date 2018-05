Un suspect arrêté grâce à la jambette d’un grand-père

Un homme qui attendait sa petite-fille devant une bibliothèque de Columbus, en Ohio, a permis aux policiers d’arrêter un suspect armé qu’ils pourchassaient.

S’il avait été joueur de soccer, Bill, qui a préféré taire sa réelle identité, aurait sans doute écopé d’un carton jaune. Alors que le fuyard passait en courant à toute vitesse derrière lui, le Bon Samaritain n’a pas hésité une seconde et lui a servi un croque-en-jambe. Résultat: le jeune homme de 19 ans au lourd passé judiciaire est tombé violemment face contre sol. Son fusil s’en est allé choir hors de sa portée et les policiers ont pu l’atteindre rapidement et lui passer les menottes.

«Quand il est arrivé à ma hauteur, ma jambe a fait le choix à ma place, c’était plus un réflexe qu’une décision», a confié le grand-père de 54 ans à CNN.

«Tout a été une question d’adrénaline. Je ne crois pas avoir posé un geste héroïque, tout ce que je voulais faire, c’est aider», a expliqué ce vétéran, qui doit se déplacer avec une canne en raison de maux de dos chroniques.

Selon les responsables de la police, le geste posé par Bill a possiblement évité un échange de coups de feu et a peut-être sauvé la vie d’un agent ou du jeune délinquant.

La police a aussi rendu publique une vidéo de la séquence menant à l’arrestation du suspect en guise de leçon citoyenne.