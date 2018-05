Une autre saison «historique» pour les croisières à Québec en 2018

Le Port de Québec, qui connaît une expansion fulgurante depuis 15 ans au chapitre des croisières, accueillera – encore – un nombre record de navires en 2018.

Les activités de la nouvelle saison des croisières, qui s’annonce «historique», ont été lancées officiellement, vendredi matin, avec l’arrivée du «M/S Veendam» de la compagnie Holland America Line, un habitué de la Vieille Capitale avec ses 1 627 passagers.

Année après année, le Port réécrit l’histoire en accueillant toujours plus de croisiéristes. Pas moins de 156 escales de 38 navires de croisière distincts sont au menu d’ici la fin de la saison 2018 en novembre.

Quelques bateaux seront même de passage en juillet et en août, ce qui n'est pas habituel puisque les croisiéristes débarquent principalement sur les quais à l'automne. L’an dernier, le Port de Québec avait reçu 34 navires différents pour un total de 132 escales.

Outre le «Disney Magic» qui peut héberger jusqu’à 2713 passagers, sept autres navires en seront à une première visite à Québec : le «Sea Princess», le «Royal Princess», le «Adventure of the Seas», le «Star Pride», le «Silver Spirit», le «Silver Wind» et le «Aidavita».