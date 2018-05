Une communauté se mobilise pour une veuve avec 4 enfants

La petite communauté de Saint-Gilbert, dans Portneuf, se mobilise pour venir en aide à une jeune mère de 4 enfants, veuve depuis le décès de son conjoint, qui a perdu la vie lors d’un accident de motoneige, le 30 janvier dernier.

Un grand spectacle-bénéfice, au profit de Caroline Pageau, est en train d’être organisé pour aider cette mère qui élève maintenant seule ses enfants âgés entre 1 et 6 ans.

Les bénévoles travaillent à un «mégaspectacle de magie», baptisé «Veillons sur Caroline et les enfants», qui aura lieu à l’aréna de St-Ubalde, le 29 juin prochain, en présence d’au moins 600 spectateurs.

C'est un médecin de Saint-Marc-des-Carrières, touché par la triste épreuve que doit traverser madame Pageau, qui a eu l'idée d'un tel événement.

«Pourquoi moi plus que d'autres», se questionne Caroline Pageau, qui trouve toutefois très flatteur tout ce qu'on fait pour elle et ses enfants.

«D'emblée, on était comme ça moi pis mon chum puisqu'on voulait toujours participer et aider les gens sans jamais demander rien en retour», a confié la mère de famille en entrevue. Aujourd’hui, de voir que l'on fait tout ça pour elle, c'est plus gros encore que tout ce qu'elle aurait pu imaginer.

Plus d'une quarantaine de bénévoles ont choisi de s'impliquer dans ce projet.

«Il y a des gens qu'on aime inconditionnellement et bien Caroline elle est aimée inconditionnellement et Steven son conjoint était aimé par tout le monde», a précisé celui qui organise l'événement.

La municipalité de St-Ubalde à choisir d’offrir gratuitement son aréna pour la tenue de l'événement.