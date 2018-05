Accouchement dans une ambulance: le petit Paulo pressé de voir le jour!

Deux ambulanciers ont aidé une femme à mettre son enfant au monde dans l’ambulance, dans la nuit de jeudi à vendredi près de Saint-Esprit, dans Lanaudière.

L’heureux évènement est survenu vers 2h, lorsqu’un couple de Chertsey a pris la route pour se rendre à l’Hôpital général juif de Montréal.

Les conditions difficiles et le brouillard ont forcé la femme et son conjoint à appeler le 911. Au bout du fil, on leur conseille de s’immobiliser et d’attendre les secours.

«On a juste eu le temps de se rendre à Saint-Esprit», a raconté Éric Dinardo, le père, à l’antenne de LCN.

«Il fallait que je garde mon calme. J’étais aussi excité, j’avais hâte de le voir».

À leur arrivée, les ambulanciers ont transporté la femme dans leur véhicule pour se diriger vers l’hôpital Joliette, mais le bébé avait une envie pressante de voir le jour.

«Ils n’ont même pas eu le temps de se mettre au volant», a expliqué M. Dinardo.

La femme a finalement donné naissance à son garçon dans l’ambulance.

L’un des paramédics a indiqué qu’il s’agissait de son premier accouchement.

Le bébé, qui s’appelle Paulo, ainsi que la mère sont en bonne santé.