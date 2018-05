Une maman raconte son accouchement précipité en bordure de route

Marie-Ève Beauséjour devait accoucher de son deuxième enfant aujourd'hui même. Elle avait tout planifié. Elle devait partir de chez elle, de Chertsey, dans Lanaudière pour donner naissance à son garçon à l’Hôpital général juif de Montréal.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

L’accouchement s’est déroulé de façon plutôt précipitée, et Marie-Ève aura finalement accouché dans une ambulance en bordure de la route 125 à Saint-Esprit.

Les contractions ont commencé vers 23h30 jeudi soir alors que la maman dormait. La poche des eaux s’est rompue 60 minutes plus tard, signal de départ officiel vers l’hôpital.

«En route, j’ai contacté le 911 pour avoir de l’assistance pour qu’on se rende à bon port et que ça se passe le mieux possible. Les contractions étaient déjà aux 5 minutes. Ça devenait de plus en plus vite et de plus en plus intense d’une fois à l’autre», raconte la nouvelle maman en entrevue.

Toujours au téléphone avec le 911, le préposé lui demande de s’arrêter sur la route 125 près de Saint-Esprit.

Rester calme

«L’ambulance est arrivée, ils m’ont pris en charge... mais dans l’ambulance!», ajoute-t-elle.

Malgré l’urgence de la situation, Marie-Ève est restée concentrée sur sa priorité : bien contrôler sa respiration pour bien gérer la douleur.

«J’espérais qu’il ne sorte pas dans le camion!»

Elle fut réellement soulagée de voir les ambulanciers arriver pour l’aider. Mario, l’ambulancier qui l’a aidée à accoucher, le faisait pour la toute première fois.

Papa soucieux

Son conjoint, Éric Dinardo, n’a pu être dans l’ambulance pour assister à la naissance de son garçon en raison de l’espace restreint. «Quand j’ai entendu Marie-Ève crier dans l’ambulance, j’ai eu de la misère un peu», a-t-il raconté. Le policier sur place l’a aidé à rester calmer.

Il n’oubliera jamais le moment où il a vu le bébé une fois né, dans l’ambulance. «C’est gravé dans ma mémoire. Il braillait, j’avais toutes les émotions. C’est une émotion que tu ne peux pas décrire. Faut que tu le vives pour le comprendre. J’étais content de le voir avec tous ses membres, en santé, puis qu’il braillait», ajoute Éric Dinardo.

Malgré la naissance peu conventionnelle, le papa a pu couper le cordon ombilical.

«La prochaine fois, ce sera dans un avion», rigole-t-il.

Le petit Paulo, ainsi que la mère sont en bonne santé.

Le petit Paulo pèse 3015 grammes (3.015 kg), (6.64 livres), il est né à 1h49 du matin, mesure 51 centimètres (20 pouces).

Son périmètre crânien fait 33 cm.