Une quarantaine de maisons sont inondées à Saint-Alexis-des-Monts

Le lac Saint-Alexis, aussi appelé le lac du village, déborde sur la route à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie. Les sous-sols d’une quarantaine de maisons sont inondés, une situation qui ne s’est pas vue depuis 10 ans.

«Ici, c’est le bassin versant du lac Sacacomie et là ça dévie, et la rivière n’est plus capable d’en prendre alors on se retrouve avec des inondations qu'on n’est pas habitué de voir», a dit vendredi le maire Michel Bourassa, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Des digues ont été érigées pour tenter de protéger les résidences.

Les citoyens travaillaient sans relâche à installer des pompes et des sacs de sable vendredi.

La route 349 qui mène à Louiseville était bloquée en raison de la montée des eaux et les citoyens devaient faire un détour de 45 minutes.