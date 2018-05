11 idées d'évasions estivales aux États-Unis

Pas envie de vous envoler vers l'Europe pour vos vacances estivales, mais vous avez quand même le goût de sortir votre passeport pour quitter le Canada? Si le taux de conversion du dollar ne vous arrête pas, voici une liste de 11 idées d'évasions estivales chez nos voisins du sud, selon JetSetter.

1. Miami, Floride. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'été est la saison basse dans cette ville de la Floride. Le prix des hôtels peut être alléchant et les températures chaudes vous permettront de profiter des plages et des piscines.

2. Monhegan Island, Maine. Cette minuscule île (à peine 2,6 km²) est située à environ une heure de traversier de la côte. L'endroit a été source d'inspiration artistique pour plusieurs peintres et dessinateurs comme Rockwell Kent et Edward Hopper qui sont venus année après année y peindre sa côte, son architecture et ses magnifiques paysages.

3. Minneapolis, Minnesota. C'est en été que cette ville prend vie alors que le réseau de plus de 80 km de pistes cyclables et de sentiers qui relie lacs, rivières et autres secteurs est pris d'assaut.

4. The Catskills, New York. Situées à 2h30 au nord de Manhattan, les montagnes Catskills sont un endroit de prédilection pour les New-Yorkais en quête de tranquillité et de territoire boisé. Ici, il y en a pour tous les goûts: des centaines de kilomètres de sentiers pédestres et de vélo de montagne alors que les rivières et ruisseaux qui y coulent permettent d'y pêcher et d'y faire du kayak, notamment.

5. Chattanooga, Tennessee. Cette ville tout près des Appalaches a connu un nouvel essor grâce à la technologie puisqu'elle a été alimentée par le premier réseau de fibres optiques au pays. Parmi les endroits à ne pas manquer, l'ancienne station de train où se trouvent aujourd'hui un hôtel, un centre de divertissement et plusieurs restaurants à la mode.

6. Monterey, California. Située à deux heures au sud de San Francisco, cette ville est le théâtre de la populaire série américaine Big Little Lies. Si l'histoire est romancée, le décor, lui, est bel et bien réel et d'une beauté inimaginable.

7. Denver, Colorado. Après avoir connu la ruée vers l'or, la ville américaine attire maintenant les foules en raison de sa scène culturelle et culinaire. Pendant l'hiver, Denver est prise d'assaut par les skieurs. L'été est donc un moment de choix pour profiter pleinement de ses attraits.

8. Olympic National Park, Washington. Peu de parcs nationaux américains peuvent se vanter d'offrir autant de variété à leurs visiteurs. Comme le Parc national Olympique est situé en bordure de l'océan Pacifique (juste au sud de la frontière canadienne), on y trouve des plages, des sommets enneigés et plus de 360 000 acres de forêts.

9. San Diego, Californie. Bien que San Diego soit en Californie et plutôt au sud, c'est seulement en été qu'on peut profiter de ses plages pour s'y baigner. Il y a, au total, plus de 100 km de littoral sablonneux à découvrir.

10. Cape Cod, Martha's Vineyard et Nantucket, Massachusetts. Un peu plus près de chez nous, à proximité de Boston, Cape Cod est un endroit populaire auprès de plusieurs Québécois en quête de vacances sur la plage. Les îles de Martha's Vineyard et de Nantucket, pas très loin du large, sont aussi à voir.

11. Charleston, Caroline du Sud. Larges plages de sable, restaurants recherchés... On dit de cette ville qu'elle a un charme qui prend tout son sens l'été venu. On y trouve aussi une jetée longue de 300 mètres qui s'avance dans l'Atlantique.