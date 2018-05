500 000 $ pour les familles des victimes de Toronto

Les familles des victimes de l’attaque au camion-bélier à Toronto vont recevoir près de 500 000 $ pour couvrir les dépenses entourant les funérailles.

Peu de temps après l’attaque du 23 avril dernier qui a fait 10 morts et 16 blessés, la campagne de financement #TorontoStrong a été lancée pour venir en aide aux victimes et à leurs proches. Vendredi, la Ville de Toronto et la Fondation de Toronto ont annoncé que le montant amassé atteignait plus de 2,5 millions $.

De ce montant, il a été décidé que la somme de 500 000 $ serait consacrée aux «frais funéraires, aux déplacements, à l'hébergement et aux autres coûts immédiats engagés par les familles à la suite de la tragédie», a fait savoir la Ville Reine dans un communiqué.

Pour le reste de l’argent, un comité a été mis en branle pour établir la marche à suivre.

«Le fonds #TorontoStrong a été créé pour s’assurer que les généreux dons des particuliers, des entreprises et des organismes communautaires puissent profiter à ceux qui en ont le plus besoin, a déclaré le maire John Tory. Nous remercions tous ceux et celles qui continuent de soutenir notre ville grâce à ces dons.»

En entrevue au «Toronto Star», Julia Howell, vice-présidente à la Fondation de Toronto, a indiqué que donner tout l’argent aux familles ne serait pas forcément responsable.

«Nous avons examiné d'autres villes dans le monde qui ont dû faire face à des situations similaires et elles ont tendance à avoir des réponses à plusieurs niveaux, parce que l'impact est important sur la ville», a-t-elle dit.

Avocate représentant l’une des familles endeuillées, Sandra Train n’est pas du tout du même avis. «Quand on fait une campagne de financement pour les victimes [...] on ne s’attend pas à ce que ça finance un parterre de fleurs en souvenir», a-t-elle déclaré.

Rappelons que l'attaque au camion-bélier menée sur une distance de près de 2 km sur la rue Yonge, dans le nord de Toronto, a fait 10 morts et 16 blessés, le 23 avril dernier. Le présumé responsable de cet événement, Alek Minassian, fait face à 10 accusations de meurtre et plus d’une dizaine d’autres de tentative de meurtre.