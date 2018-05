6 incontournables au Festival des Arts de Saint-Sauveur

De retour pour une 27e édition, le Festival des Arts de Saint-Sauveur a levé le voile mercredi sur une programmation riche en anniversaires et en rendez-vous incontournables. En voici six que vous propose Etienne Lavigne, le directeur général de l’événement.

1. «Roméo et Juliette» sous le grand chapiteau

L’intégrale du ballet «Roméo et Juliette», exécuté par la troupe américaine BalletMet, lancera les festivités les 2 et 3 août. «C’est notre projet phare cette année, souligne M. Lavigne. C’est la première fois que le festival proposera un ballet intégral. De plus, c’est une histoire que tout le monde connaît.» La chorégraphie signée par Edwaard Liang fera intervenir sous le grand chapiteau quelque 50 danseurs, dont une quinzaine d’élèves du programme Danse-étude de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin de Ste-Adèle et de l’Académie Lafontaine de Saint-Jérôme.

2. 50 ans de Toronto Dance Theatre

Le Toronto Dance Theatre souligne ses 50 ans d’existence cette année. Et, pour marquer le coup, son directeur artistique Christopher House propose «House Mix», des morceaux choisis de «Martingales», «Vena Cava», «Fjeld», «Thirteen» et «Echo Dark». L’offrande du 4 août évoluera sur la musique d’Arvo Pärt, Robert Moran, Ann Southam et Tom Gill. «C’est la plus grande compagnie de danse moderne au pays. Et nous avons beaucoup travaillé pour que sa tournée d’arrête à Saint-Sauveur. Ce sera d’ailleurs son seul arrêt au Québec», a détaillé Etienne Lavigne.

3. Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain

Le chef Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain retournent au festival dans les Laurentides pour une troisième année. Des pièces du compositeur russe Tchaïkovski retentiront lors du concert présenté le 5 août. «On a une belle relation avec eux, a dit le directeur du Festival. On essaie de les avoir avec nous chaque année, depuis l’arrivée de notre directeur artistique, Guillaume Côté, il y a plus de quatre ans».

4. Hubbard Street Dance Chicago célèbre ses 40 ans

La troupe Hubbard Street Dance Chicago souffle 40 bougies cette année. Son directeur artistique Glenn Edgerton a concocté une soirée composée des chorégraphies de Nacho Duato («Jardí Tancat»), Alejandro Cerrudo («Lickety-split» et «Pacopepepluto») et Robyn Mineko Williams, et qui sera offerte le 8 août. «C’est la seule compagnie qui est déjà venue à l’événement. Sa dernière présence remonte à plus de 10 ans. Les amateurs de danse contemporaine seront servis», a précisé le directeur de l’événement.

5. Diversité culturelle

Le festival est friand de collaborations inédites. Ainsi jumèlera-t-il le 9 août le groupe jazz-funk Yémen Blues (dont les musiciens proviennent du Yémen, de New York, d’Uruguay et de Tel-Aviv) aux chorégraphes Eva Kolorova, Kyra Jean Green et Vanesa G.R. Montoya, qui sont respectivement associées au Ballets Jazz de Montréal, aux 7 Doigts et aux Grands Ballets canadiens de Montréal. «On cherche depuis trois ans à faire un mix de genres et de médiums. Ce croisement des genres, auquel ont déjà participé Martha Wainwright et Raine Maida du groupe Our Lady Peace, est d’abord présenté ici, en première, avant d’être reproduit ailleurs, dans d’autres événements».

6. Soirée des étoiles

L’un des événements les plus courus du festival au fil des éditions est la soirée des étoiles, une sorte de gala qui aura lieu les 10 et 11 août. Les étoiles de la danse classique et contemporaine liées aux grandes institutions de renommée mondiale, dont le Théâtre Mariinsky, de Saint-Pétersbourg, s’y produiront. «C’est très rare au Québec de voir autant de vedettes classiques, a souligné M. Lavigne. On aura la chance de voir l’Anglais Xander Parish, le premier soliste britannique a œuvré pour le Ballet de Mariinsky».

Le Festival d’Arts de Saint-Sauveur se déroulera du 2 au 12 août.