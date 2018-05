À 12 ans, il enseigne la RCR à des élèves

Un enfant de 6e année qui a déjà vu un ami s’étouffer avec une fraise offre maintenant des formations en premiers soins à d’autres jeunes du primaire.

Édouard Phaneuf-Lord, 12 ans, s’est rendu compte que des situations d’urgence pouvaient survenir à n’importe quel moment lorsqu’un ami de sa classe s’est étouffé avec une fraise l’an dernier.

«Personne n’avait reconnu qu’il s’était étouffé. C’est là que j’ai pris conscience que ça pouvait arriver n’importe quand et n’importe où. Il s’en est sorti grâce à un copain qui lui a donné des tapes dans le dos. Ce n’était pas la bonne méthode, mais ç’a marché pour lui», raconte Édouard Phaneuf-Lord.

L’élève de 6e année à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, dans le secteur de Saint-Majorique, à Gaspé, a commencé par suivre une première formation avec un maître instructeur de la Fondation des maladies du cœur, à Gaspé, ce qui l’a passionné.

«Ça l’a vraiment accroché. Il en voulait plus et j’ai fait les démarches pour les autres formations. Il est vraiment motivé et ça vient de lui», a dit sa mère, Marie-Noëlle Lord.

Le fait que ses parents soient médecins a été facilitant, puisqu’ils l’appuient et l’aident dans ses démarches.

Des dizaines de jeunes formés

Depuis quelques semaines, Édouard Phaneuf-Lord a formé à la réanimation cardio-respiratoire (RCR) des élèves de 4e, 5e et 6e années de trois écoles primaires en Gaspésie.

Il propose une formation théorique avec une présentation PowerPoint et des vidéos.

Les élèves pratiquent ensuite les manœuvres grâce à des mannequins. Ils apprennent aussi à utiliser un défibrillateur.

Il est toujours accompagné d’un médecin expert ou d’un instructeur certifié en réanimation.

«Je leur apprends à reconnaître quelqu’un qui est étouffé et à faire les manœuvres de Heimlich. Je leur apprends aussi à reconnaître quelqu’un qui est en arrêt cardiaque et à savoir faire un massage cardiaque. Donc, ils savent quoi faire en situation d’urgence», a dit le jeune homme.

À l’écoute

Comme c’est un enfant de 12 ans qui offre la formation, il semble que les jeunes sont particulièrement à l’écoute.

«Ils ont tous adoré ça. Je n’ai pas besoin de faire de la discipline», a dit Édouard Phaneuf-Lord.

Son objectif est de former le plus d’enfants possible.

Ceux-ci ressortent de la formation avec toutes les notions, mais n’ont pas de certification officielle.

Le jeune formateur s’apprête maintenant à perfectionner son apprentissage en suivant une formation de 40 heures à Québec pour les premiers soins et la réanimation en région isolée.

Pour le moment, il s’intéresse à faire carrière dans le domaine de la santé.