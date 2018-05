Apprenez-en plus sur les finalistes de «La Voix»

Grâce aux votes du public, Miriam Baghdassarian, Yann Brassard, Jonathan Freeman et Yama Laurent sont les finalistes de la sixième édition de «La Voix». À la veille de la grande finale, durant laquelle ils chanteront une chanson écrite par leur coach, les quatre artistes ont accepté de se dévoiler.

Miriam Baghdassarian, finaliste de l’équipe Lara Fabian

Même si elle confie ne pas être compétitive, Miriam Baghdassarian ne laisse pas sa place lorsqu’il s’agit de performer sur scène. «Je veux juste montrer le meilleur de moi-même pour être apprécié par le public, ce n’est pas forcément une compétition. Je ne veux pas gagner contre quelqu’un, je veux réussir parce que le public aime ce que je lui donne, pas aux dépens de quelqu’un.»

La jeune femme d’origine arménienne reconnaît avoir beaucoup évolué depuis son audition à l’aveugle. «Il y a toujours de la place pour apprendre, mais durant cette courte période, j’ai tellement changé. J’ai notamment appris à ne plus avoir peur de l’échec, et surtout l’importance de l’amitié dans ce métier. Je suis aussi contente d’avoir la chance de m’améliorer en français tout au long de l’aventure.»

Miriam fêtera ses 19 ans sur la scène de «La Voix», dimanche prochain. «C’est mon plus beau cadeau. Pour différentes raisons, ça fait trois ans que je n’ai pas célébré ma fête en Arménie, mais être sur scène le jour de mon anniversaire, c’est incroyable.»

Si elle ne tarit pas d’éloges sur sa coach, Miriam Baghdassarian souhaite surtout communiquer avec le public québécois. «Pour moi, le plus important est de partager mes émotions avec le public. Je ne veux pas juste chanter des mots. Comme m’a dit Lara Fabian, il faut que les mots sortent directement du cœur.»

Mot de la coach

«Miriam est irrésistible. Elle ne sait sincèrement pas ce qu’elle possède. C’est juste le fun pour elle. Pour la finale, je lui ai écrit une chanson qui s’appelle «Je veux tout donner», ce qui est dans son énergie à elle.»

Yann Brassard, finaliste de l’équipe Alex Nevsky

Lorsque Yann Brassard a perdu son duel, au sein de l’équipe de Lara Fabian, et qu’il a été volé in extremis par Alex Nevsky, il a eu un déclic. «Je me suis dit que c’était maintenant ou jamais, que je pouvais montrer qui je suis. Alex m’a promis la liberté de m’exprimer comme je le voulais. Je me suis longtemps cherché, mais grâce aux conseils des coachs et des autres candidats, qui dégagent une confiance artistique incroyable, j’ai réalisé que j’étais finalement à ma place. Je me suis accepté.»

Le jeune homme de Charlevoix a beaucoup changé depuis quelques mois, même sa famille en est témoin. «C’est un peu troublant pour eux, parce que je ne suis plus le même. Ils ne sont pas habitués à me voir aussi confiant. Le garçon indécis, qui se cherchait et qui ne savait pas si ses idées étaient bonnes, s’assume maintenant presque à 100%.»

Le travail avec ses coachs lui a permis de comprendre qu’il devait avant tout suivre son instinct, et moins focaliser sur la technique vocale. «C’est important d’être juste, mais une fois que c’est acquis, il faut s’incarner dans la chanson. Dans mon cas, j’ai besoin d’exprimer mes émotions en chantant et en dansant. Je me sens vraiment choyé de pouvoir faire ça.» Maintenant qu’il a libéré l’artiste en lui, Yann Brassard souhaite continuer à évoluer dans la musique quelle que soit l’issue de la finale.

Mot du coach

«Yann sait où il est, ce qu’il veut faire, ce qu’il veut dire et comment le montrer. J’ai hâte de voir combien il va être solide pour la finale. Mon conseil est d’avoir du fun pour dimanche. Pour la finale, on va rester dans son énergie, mais en français. J’ai travaillé avec Yann Perreau pour la chanson.»

Jonathan Freeman, finaliste de l’équipe d’Éric Lapointe

L’aventure de «La Voix» a permis à Jonathan Freeman de concrétiser des rêves et d’avancer plus rapidement dans sa carrière de rêve. «J’ai toujours eu en tête les raisons pour lesquelles je suis venu dans cette émission. Je savais que je ne voulais pas m’inventer. Je m’assume à 100%, j’ai toujours voulu rester tel que je suis, et nous avons la chance d’être entourés de gens qui nous poussent vers ce que nous voulons. Chacune des chansons que j’ai interprétées, je me les suis appropriées.» Il avoue que cette démarche avait aussi une dimension plus grande que sa simple personne.

«Mais je ne suis pas venu seulement pour moi. Je le fais aussi pour ma mère et ma grande sœur, avec lesquelles j’ai traversé tellement d’épreuves. J’ai voulu leur prouver, ainsi qu’à tous ceux qui vivent les mêmes épreuves, que si tu avances, que tu t’écoutes, que tu crois en toi et que tu rêves, rien n’est impossible.»

Jonathan Freeman rêve ouvertement d’une carrière à l’image de celle de Matt Holubowski, et se dit prêt à travailler très fort pour y arriver. «Dans la musique, je sais ce que je veux. Avec ou sans la victoire en finale, je sais où je vais.»

Mot du coach

«Je suis content pour Jonathan, j’ai toujours eu un faible pour les voix rauques. Ce qu’on cherche, c’est toujours les voix uniques, qui ont de la personnalité. Pour la chanson de la finale, j’ai travaillé en collaboration avec Michel Rivard. On va être dans une ballade que j’ai essayé d’adapter au style de Jonathan. Il va pouvoir se l’approprier et la faire sienne.»

Yama Laurent, finaliste de l’équipe de Garou

S’il y a une chose que Yama Laurent trouve difficile à «La Voix», ce n’est pas de performer, mais de voir des amis quitter l’aventure chaque semaine. Elle occupe d’ailleurs une place à part dans l’émission, tellement sa voix est originale, profonde et provoque des réactions incroyables sur le public.

«J’ai compris ça lorsque, dernièrement, une dame m’a vue et elle est descendue de l’autobus en vitesse juste pour venir me parler. Je commence à comprendre ce que les gens ressentent en entendant ma voix, lorsque les larmes coulent sur leurs joues, mais je n’en reviens pas. Je me demande toujours si c’est sérieux.»

Grande timide, la chanteuse avoue avoir fait beaucoup d’efforts pour être plus en confiance. «L’équipe m’a fait comprendre que je chantais pour beaucoup de gens et qu’il faut que je communique avec eux en les regardant. J’ai vraiment beaucoup pratiqué à la maison pour essayer de chanter en ouvrant les yeux et en regardant en face de moi.»

Reste que son plus grand rêve serait que sa maman, qui habite toujours en Haïti, puisse la voir performer sur la scène. Des rumeurs en coulisses indiquent que la production tente actuellement toutes les démarches pour qu’elle soit présente lors de la finale.

Mot du coach

«Yama dépasse tout ce qu’on a l’habitude de vivre, elle connecte avec les vraies choses. Elle est vraiment de la trempe des grandes chanteuses. On vit quelque chose de rare quand elle chante. Pour la finale, j’ai écrit une chanson d’espoir, pour que ça ne s’arrête pas là.»