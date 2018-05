Changer le monde... un geste à la fois

Voilà bientôt 42 ans que le groupe irlandais utilise sa notoriété à bon escient en s’impliquant auprès de différents organismes, comme Greenpeace, One Drop et plusieurs autres.

Bono et ses acolytes ont également fondé des organisations caritatives pour soutenir les causes qui leur sont chères. En voici cinq qui leur tiennent particulièrement à coeur.

RED

Fondée en 2006 par Bono et l’activiste américain Bobby Shriver, l’organisation caritative (RED) vient en aide aux victimes africaines du sida, de la tuberculose et de la malaria.

À ce jour, plus de 500 millions de dollars ont été amassés pour permettre aux habitants du Ghana, du Kenya, du Rwanda, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie, pour ne nommer que ceux-là, d’accéder à des soins de santé. Non seulement (RED) veille à prévenir la maladie en distribuant de l’information aux personnes démunies, mais elle leur offre aussi un accompagnement et des traitements médicaux en cas de besoin.

L’organisme travaille notamment à réduire le risque de transmission du sida de la mère à l’enfant.

ONE

Près de 10 millions de membres soutiennent cette organisation, dont les campagnes de sensibilisation visent à faire pression sur les gouvernements pour les inciter à revoir leur stratégie en matière d’aide internationale. Bono, qui a cofondé ONE avec d’autres activistes, a pris l’habitude de solliciter les chefs d’État en personne, comme en fait foi sa rencontre avec Justin Trudeau, premier ministre du Canada.

ONE travaille à combattre la maladie, à stimuler l’autonomie financière, à lutter contre la corruption et à faciliter l’accès à l’énergie dans les États africains les plus pauvres.

Le nom de l’organisme n’a pas été inspiré par la célèbre chanson de U2, mais par la conviction qu’on peut accomplir de grandes choses en parlant d’une seule voix.

EDUN

C’est en voyageant en Afrique au début des années 1980 avec son épouse, AliHewson, que Bono a constaté l’ampleur des problèmes avec lesquels devaient composer plusieurs États.

«Quels sont les angles morts de notre époque? C’est quelque chose d’aussi simple que notre refus de croire que toutes les vies humaines ont la même valeur», a dit le chanteur dans une conférence TED.

En 2005, le couple a créé la marque EDUN dans l’espoir d’offrir la chance aux artisans africains de faire valoir leur expertise en matière de mode. Aujourd’hui, 85 % des vêtements de la marque sont fabriqués en sol africain. En 2009, Bono et Ali ont vendu 49 % des parts de leur entreprise au groupe LVMH, qui les aide à faire rayonner ces talents.

Chernobyl Children International

Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait en libérant des éléments radioactifs dans l’atmosphère, qui ont causé de nombreux décès et des maladies graves chez les habitants de la ville ukrainienne.

Non seulement les membres de U2 ont visité la région à plusieurs reprises pour soutenir les victimes de l’explosion, mais ils appuient Chernobyl Children International, organisation qui permet aux habitants des villes touchées par les retombées de la catastrophe de profiter d’un répit bien mérité et de soins médicaux adéquats.

Encouragé par Ali Hewson, membre de la direction de l’organisme, le groupe a aussi milité en faveur de la fermeture de Sellafield, un site électronucléaire au nord-ouest de l’Angleterre. Bono et sa femme ont convaincu 1,2 million de ménages irlandais d’envoyer une carte postale au premier ministre britannique pour manifester leur mécontentement!

Music Generation

Le groupe s’est associé à différents partenaires pour mettre sur pied un programme facilitant l’accès à un enseignement musical de qualité. Les jeunes habitants d’une douzaine de comtés irlandais peuvent désormais éveiller leur fibre musicale en profitant de l’expertise de professeurs qualifiés.

«Nous cherchions depuis longtemps une façon de contribuer à l’éducation musicale de la jeunesse irlandaise», a expliqué le guitariste du groupe, The Edge, lors de la création de Music Generation en 2009. U2 a fait don d’une partie des profits générés par la tournée «The Joshua Tree Tour 2017» pour que le programme soit offert dans neuf comtés supplémentaires d’ici 2021.