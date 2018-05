Fabien Cloutier: l’homme derrière le provocateur

Fabien Cloutier est de ces gars qui ont le don de se faire aimer, même s’ils brassent la cage en exposant les travers dans notre société. Peut-être est-ce dû à son amour sincère pour l’humain... Chaleureux et entier, comme la plupart des Beaucerons, c’est un homme sensible et un fin observateur.

À travers son parcours d’auteur, d’enseignant puis de comédien, le public a découvert un individu touchant, drôle et profond. Rencontre avec cet être d’exception.

Fabien, tu es auteur, humoriste, comédien... Tu touches vraiment à tout!

À vrai dire, je n’ai pas grand-chose de prévu dans la vie. Je ne suis pas un calculateur! Je m’ouvre à bien des créneaux et j’aime le monde. Le public est important. Pour le rencontrer, tu ne peux pas juste lui dire: «Viens me voir!» Comme artiste, si tu restes dans ton coin et que tu ne fais rien, si tu laisses toute la responsabilité au spectateur, à un moment donné, tu ne rencontreras pas de nouveau monde. C’est pour ça que je vais sur plusieurs plateformes et de tous les genres. Moi aussi, je veux découvrir d’autre monde. Avec une entrevue comme celle-ci, où je me présente un peu plus aux gens, ceux qui connaissent seulement mon travail à la télé, qui ne savent pas que j’écris et que je fais des spectacles vont peut-être m’aimer et vouloir passer du temps dans une salle pour voir mon show.

Ressens-tu le besoin qu’on fasse la différence?

Je fais de mon mieux pour être compris, en tout cas. Oui, je suis raide à la télévision des fois, mais dans la vie, je suis un gars qui réfléchit à ses propos. Mes oeuvres sont dures, mais il y a un amour profond pour l’humain. C’est important pour moi. Si je me moque, je me moque de tout le monde. Il y a du risible et du drôle partout. Je suis sincère dans mon désir de rencontrer le public, je suis sincère dans l’idée de dire aux spectateurs: «Je ne vous épargnerai pas nécessairement, je ne vous dirai pas que je vous trouve donc beaux et fins, il n’y aura pas de catégorie de gens que je ne toucherai pas. Je me moque de tout le monde et j’aime tout le monde.» Par exemple, dans mon spectacle, je parle des émissions de décoration. Je ne pense pas que ce soit le plus grand problème de notre société, mais j’ai eu envie d’en parler parce que je trouve ça drôle. Je parle aussi des téléréalités parce qu’il y a des gens dont on peut se moquer gentiment, qui sont prêts à bien des bassesses pour passer à l’écran. Le Fabien Cloutier de la scène n’est pas le Fabien Cloutier de la vie. Dans la vie, je ne dénonce pas tout comme ça. En fait, il y a des choses dont je me moque que j’aime pour vrai.

Si on t’offre une nouvelle cuisine à condition que tu passes à la télévision, refuseras-tu?

C’est là que tu as un choix à faire. J’en parle parfois avec des amis comédiens; il y en a qui participent à des émissions du genre. Ils se disent que ça vaut la peine, que les designers ont pas mal plus de talent qu’eux. Et c’est très correct, ils assument. L’idée est de respecter les limites de ton bien-être. Moi, j’ai un espace auquel je tiens beaucoup et j’essaie de le garder pour moi le plus possible. Pas que je ne sois pas généreux de ma personne, mais j’ai besoin d’une place où je puisse me retrancher.

Et c’est quoi, ta limite?

C’est ma dimension familiale, ma dimension intime. Si, tout à coup, j’ouvre une porte de ma maison, j’ouvre aussi une porte de plus sur ma famille. Je trouve déjà que je parle beaucoup de moi dans ce que je fais. Je m’expose, on me pose des questions sur mes idées, je donne mes opinions... Je ne me cache pas et j’essaie d’être honnête. Mais il y a des choses, comme ma famille et mon intimité... Ce bout-là, je voudrais qu’il n’appartienne qu’à moi.

C’est dans ta nature, je crois. Même sans carrière publique, ça se passerait comme ça, non?

Oui! Et tu vois, dans mon métier, je ne ressens aucune intrusion. Je pense que, lorsque tu traites le monde avec respect et que tu établis tes limites, on te le rend bien. Parfois, je reçois un courriel d’une personne qui me dit: «J’ai bien aimé vous entendre à telle émission, je vais aller vous voir!» Ça me fait chaud au coeur. Je ne donne pas des entrevues juste pour vendre des billets; les gens le ressentiraient. Dans le fond, le but est de se montrer tel qu’on est. Une personne qui trouve que je frappe un peu fort avec mon humour découvre qu’au fond je suis aimant, que c’est un personnage. C’est important de le dire au monde. Quand je finis mes représentations, je prends le temps de raconter une anecdote qui ne fait pas partie du show, et je sens que ça change le regard de certains spectateurs.

Quand tu joues, tu arrives toujours à nous toucher. Comment l’expliques-tu?

C’est gentil. Je ne peux pas dire si les gens s’attachent, mais je pense qu’il y a un lien qui se crée à travers les émissions, mes chroniques, les entrevues comme celle-ci. Moi aussi, de mon côté, en rencontrant tout le monde, je développe une complicité avec le public et je me sens très à l’aise.

As-tu trouvé ça vertigineux, la célébrité qui arrive d’un coup?

J’ai toujours beaucoup travaillé. Mes enfants partent pour l’école, je travaille et, à la fin de la journée, quand ils reviennent, j’arrête. Oui, je donne des représentations à l’extérieur, mais ce n’est pas plus compliqué que ça. Je pense être fondamentalement sain et simple. Je ne me laisse pas embarquer, je n’ai pas l’ego démesuré, je suis bien content quand les gens me disent qu’ils m’aiment et qu’ils m’apprécient. Je reçois des messages hyper sincères — je trouve ça très touchant et très plaisant —, mais je vivais sans ça avant, ou disons avec beaucoup moins, et j’étais heureux quand même. Être reconnu du grand public ne faisait pas partie de mes objectifs de vie. Je le prends, je l’apprécie, mais je ne fais le fais parce que je l’aime. Si je dis oui à quelque chose, c’est parce que ça me tente, que j’ai envie d’essayer. J’aime ça, relever des défis. Et même si je n’étais pas acteur ni auteur, je ferais quand même des choses différentes. J’ai enseigné à des enfants de cinq ans, j’ai enseigné au collégial, j’ai travaillé au secondaire, au parascolaire, j’ai monté des programmes de théâtre en intervention... J’ai fait plein de choses.

Tu es nourri autrement que par ton métier.

Exactement. Des fois, j’observe comment les gens gèrent leurs affaires. Quand tu vois des entrevues avec des célébrités qui ont changé à cause du succès, tu te demandes comment toi, tu vas le faire, ton métier.

Tu t’es vraiment questionné?

Oui. J’ai pensé à ce que je voulais faire et à ce que je ne voulais pas faire. Je veux juste être le plus à l’aise possible là-dedans. Je n’ai pas passé ma vingtaine à espérer décrocher le succès; j’étais dans l’action, je développais mes textes et je décrochais des contrats. J’ai ce besoin de réagir sur des sujets. D’ailleurs, j’ai tout le temps fait plein de choses, j’ai tout le temps six chaudrons sur le poêle. Je pense qu’on est meilleur acteur quand on est heureux. Moi, la souffrance dans le travail, je ne suis pas là-dedans. Je veux que ça soit simple. Je me colle au monde heureux, je m’entoure de lui le plus possible.