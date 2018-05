La grand-messe du transport aérien régional a coûté 70 000$

La grand-messe du transport aérien régional organisée par la ministre Véronyque Tremblay, le 2 février dernier, a coûté au moins 70 000$ aux contribuables, révèle un document obtenu le «Journal de Montréal».

Près de la moitié de ces dépenses (33 500$) sont attribuables aux besoins logistiques, c’est-à-dire pour les services de webdiffusion, de traduction simultanée et pour les équipements de sonorisation et éclairage.

Les frais de location de salles, pour cet événement qui a réuni près de 300 élus au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, frôlent la somme de 14 000$. Le «lunch» et la «pause-café» coûtent près de 12 000$.

«Une manœuvre préélectorale»

Un montant de près de 7000$ a aussi été dépensé pour la documentation et le tournage d’un vox pop, en plus d’une vidéo de lancement.

Pour le porte-parole péquiste en matière de transport, Martin Ouellet, tout cet argent public «a été dépensé pour reconfirmer le quasi-monopole d’Air Canada, qui peut ainsi continuer de vendre ses billets trop cher [...]. Encore une manœuvre préélectorale libérale», a-t-il déploré.

«À la suite des recommandations et demandes formulées lors du Sommet sur le transport aérien régional (STAR), le budget 2018 prévoit des sommes de plus de 173 millions $ qui bénéficieront à une grande majorité de Québécois, et qui, à terme, auront un impact direct sur l’accessibilité au transport aérien et permettront de faire diminuer les coûts», a fait valoir le cabinet de la ministre déléguée aux Transports.

Stratégie numérique

Ces dépenses pour le STAR ne sont pas sans rappeler celles de 170 000$ effectuées par le gouvernement Couillard à l’occasion du lancement de sa stratégie numérique, que le Parti québécois a qualifié de «scandale».

Une demande d’accès à l’information faite par l’Agence QMI, en janvier dernier, indiquait que cet événement de presse avait coûté 50 000$, mais l’étude des crédits budgétaires a permis d’apprendre que 53 000$ se sont ajoutés pour la création de capsules vidéo, plus 60 000$ pour un site Internet, notamment.