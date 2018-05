«La vie hollywoodienne ce n’est pas pour moi» - François Arnaud

Le comédien de 32 ans habite à New York depuis trois ans, tout simplement parce qu’il n’aime pas le mode de vie propre à Los Angeles. Le jeune homme est actuellement en ville pour faire la promotion du film «Origami», du réalisateur Patrick Demers.

Cette production sombre et percutante marque le retour de François Arnaud sur un plateau de tournage québécois. Entrevue avec un gars terre à terre qui se défend bien de devenir une star de Hollywood.

François, comment décrirais-tu le film «Origami»?

Pour moi, c’est un drame psychologique déguisé en film de science-fiction. Il est marqué par un grand drame, qui peut arriver à tout le monde et auquel chacun peut s’identifier.

Parle-moi de ton personnage.

David est un restaurateur d’œuvres d’art japonaises et il se trouve à devoir voyager souvent pour son travail. Un jour, il rencontre un auteur scientifique qui lui vend l’idée des voyages à travers sa propre ligne du temps, ce qui lui permet de voyager dans son passé et dans son avenir. De là le titre «Origami», parce qu’on peut plier et déplier le temps. Sa quête à lui, c’est d’essayer de changer quelque chose qui s’est passé dans sa vie. C’est un gars qui aime sa femme, sa fille et son travail. Mais, un jour, tout bascule...

Ce film marque ton retour au cinéma québécois. C’est important, pour toi, de revenir tourner ici?

Oui, c’est important, et j’ai essayé à quelques reprises avant que ça marche. Parfois, les films ne sont pas financés et le projet tombe à l’eau. J’avais vu le travail de Patrick (Demers), et j’ai eu envie de travailler avec lui. J’ai moi-même été ébranlé par le personnage. Je m’attendais à ce que ce soit un film de science-fiction et, finalement, je me suis laissé prendre par l’émotion.

As-tu d’autres projets de tournage au Québec?

Non, pas dans un avenir immédiat. Mais j’aimerais ça. Je tente de ne pas trop me créer d’attentes quant à ma carrière. Je ne veux pas être déçu et je ne veux surtout pas être calculateur. Je me réjouis des projets qui m’arrivent et je tente de faire de bons choix. C’est certain qu’il y a du monde avec qui j’aimerais travailler au Québec; je pense à des cinéastes comme Sébastien Pilote et Robin Aubert. J’ai un projet avec une réalisatrice québécoise, mais je ne peux pas encore en parler.

Pourquoi habites-tu à New York plutôt qu’à Los Angeles?

À Los Angeles, toute la ville existe par et pour l’industrie de l’«entertainment». Ça me fait devenir une personne que je n’aime pas. Dans cette ville, on est sans cesse confronté à nos succès et à nos échecs. Quand on se promène, on voit des affiches de films ou de séries pour lesquels on a auditionné et dont on n’a pas eu le rôle. À New York, on est moins exposé à ça. La vie est plus normale. Je suis plus heureux comme ça. Et puis, New York est proche de Montréal, et ça me rassure de me sentir proche de chez nous.

Est-ce que tu viens souvent ici?

Oui, assez; c’est ici que je me sens le mieux. Mon appartement est à New York, mais je n’y suis pas souvent. Bientôt, je passerai quelques mois dans le désert du Nouveau-Mexique pour tourner dans les prochains épisodes de «Midnight, Texas». Je reviens à peine de Vancouver, où nous avons tourné la série «Unreal». J’ai aussi tourné dans le film «Permission».

Ça marche bien pour toi, aux États-Unis.

Oui, ça marche bien, mais, en même temps, je n’ai jamais la carrière que je voudrais. Je suis reconnaissant des beaux projets que je fais, mais, si je pouvais, je ferais plus de cinéma et de théâtre aussi. Je n’ai pas cette envie de devenir une grosse vedette. Je n’ai pas vraiment de plan de carrière. Je me donne le luxe de choisir mes projets, ce que je n’ai pas toujours fait.

As-tu du mal à dire non?

Oui, mais je me force et je tente de dire non quand ce sont des affaires qui me branchent moins. En même temps, j’aime travailler, alors j’ai tendance à dire oui. Je n’ai pas manqué de travail, en 10 ans dans ce métier. Je me sens choyé, et les portes d’une carrière américaine se sont ouvertes assez rapidement.

Est-ce que la popularité te pèse parfois?

Non, car je ne suis pas la grande vedette que tout le monde pourchasse dans la rue. Quand les gens me reconnaissent, c’est toujours gentil.

As-tu peur de devenir trop célèbre?

Je pense que c’est une question d’état d’esprit. Jamais je ne pense que je suis quelqu’un de connu, et ça ne fait pas partie de mon mode de vie. Keanu Reeves, qui a une carrière pas mal plus impressionnante, arrive à prendre le métro et à éviter le star-système. Je pense que je ferais comme lui.

Tu as un côté un peu antistar...

Oui; plus je vieillis et plus je me rends compte que, même si certains aspects du métier peuvent sembler séduisants, ça ne me tente pas. Je sais que cela peut me coûter des opportunités et c’est correct. Certaines personnes rêvent de faire ce métier pour le côté glamour, et je comprends, mais je suis tout le contraire de ça.

À quoi ressemble ta vie quand tu ne tournes pas?

J’ai un petit appartement dans Brooklyn, j’aime faire la cuisine, faire des promenades avec mon chien. J’ai une belle vie là-bas. Je viens à Montréal souvent, ça me permet de sentir mes racines.

Qu’est-ce que tu aimerais accomplir avant d’avoir 40 ans?

J’aimerais avoir un grand rôle au théâtre au Québec ou à New York. Je rêve de trouver le rôle qui me permettrait de donner une grande performance d’acteur et de me dépasser.

Le film «Origami», réalisé par Patrick Demers, sera à l’affiche dès le 27 avril. La première saison de «Midnight, Texas» sera offerte en primeur francophone sur Club illico à compter de juillet.