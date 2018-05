«Le cowboy»: Les hommes blessés

Avec retenue et sobriété, la cinéaste Chloé Zhao s’infiltre dans l’intimité des champions de rodéo.

Chloé Zhao l’avait expliqué en marge de la projection du film «Le cowboy» au Festival de Cannes 2017, 50% du récit est véridique, l’autre moitié est inventée. Ce long métrage aurait donc pu être un documentaire – et il en possède toute la puissance -, mais elle a choisi la fiction – et il en possède toute la douceur.

Le protagoniste s’appelle Brady (Brady Jandreau), il vit dans le Dakota du Sud avec sa soeur Lilly (Lilly Jandreau), autiste, et leur père Wayne (Tim Jandreau), leur mère étant morte quelques années plus tôt.

Les premiers plans de caméra montrent Brady en convalescence, de celles qui nécessitent du temps et dont le succès n’est pas garanti. Car le jeune homme, cowboy de rodéo, est tombé d’un cheval sauvage en plein spectacle. La cicatrice qu’il a au crâne laisse donc peu de doutes quant aux séquelles neurologiques de l’accident qui a failli lui coûter la vie. Son médecin le prévient. Il ne peut plus remonter à cheval, encore moins continuer le rodéo. Pour ce jeune homme en parfaite symbiose avec le Midwest américain, la pilule ne passe pas.

Le nouveau quotidien de Brady, taciturne et filiforme, est donc fait d’un emploi, qu’il espère temporaire, au supermarché du coin, des visites qu’il rend à son meilleur ami Lane (Lane Scott), ancien champion rendu quadriplégique par un accident de rodéo, et de sa volonté de fer de remontrer sur un cheval.

Avec grâce et élégance, Chloé Zhao place ses personnages. En choisissant des acteurs non professionnels, ceux-là mêmes qui ont vécu ce drame, la cinéaste connue pour son «Songs My Brothers Taught Me» permet à ses interprètes de s’exprimer avec la liberté accrue que confère la fiction.

Les splendides séances de dressage des chevaux sauvages fascinent, coupent le souffle par leur beauté intemporelle, puisqu’elles illustrent cette parfaite communion entre l’homme et son environnement. Mais alors que les doutes et les peurs de Brady s’envolent dès qu’il met le pied dans un corral, se pose alors la question de savoir qui il est s’il perd le sens de son existence.

En contemplant les paysages majestueux, dont la réalisatrice se sert à merveille pour ancrer et expliquer ses personnages, on réalise que «Le cowboy» est un western moderne, avec ses réflexions sur la masculinité, la place de l’homme sur Terre, son rapport à la vie. Et l’on est, pendant toute la durée de la projection, suspendu dans un temps dont on savoure chaque minute.

Note: 4 sur 5