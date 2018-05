Le Festival de Cannes en chiffres

Le tapis rouge, les stars, les flashs des photographes, les robes, les scandales... Mais le Festival de Cannes, ce n’est pas que cela. Voici les 10 chiffres-clés pour tout savoir de la 71e édition de cette manifestation culturelle, l’une des plus médiatisées au monde.

12 jours

La durée du Festival de Cannes est systématiquement de 12 jours. Cette année, il se tient du 8 au 19 mai inclus.

21 longs métrages

Au moment d’écrire ces lignes, 21 longs métrages avaient été retenus dans la Sélection officielle et c’est l’un d’entre eux qui repartira avec la prestigieuse Palme d’or. Le film d’ouverture est «Todos los saben» d’Asghar Farhadi, qui met en vedette Penélope Cruz et Javier Bardem, couple à la ville. «The Man Who Killed Don Quixote» de Terry Gilliam a été choisi comme film de clôture, mais il est présenté hors compétition, tout comme «Solo: une histoire de Star Wars».

9 membres du jury

Placé sous la présidence de Cate Blanchett, le jury de cette année est composé de Chang Chen, d’Ava DuVernay, de Robert Guédiguian, de Khadja Nin, de Léa Seydoux, de Kristen Stewart, de Denis Villeneuve et d’Andrey Zvyagintsev. Cette année, les femmes, au nombre de cinq, sont majoritaires! Toutefois, une seule femme a remporté la Palme d’or dans l’histoire du Festival, il s’agit de Jane Campion pour «La leçon de piano» (1993).

20 ans

Denis Villeneuve est bien connu sur la Croisette. En effet, quatre de ses œuvres y ont été présentées. La première, «Un 32 août sur Terre», dans la sélection «Un certain regard» l’avait été en 1998, il y a tout juste 20 ans. Le Québécois avait ensuite remporté le Premier prix de la Semaine de la critique en 2008 avec «Next Floor», avant de revenir pour «Polytechnique», sélectionné pour la Quinzaine des réalisateurs en 2009, puis pour «Sicario», en compétition officielle en 2015.

1 film

Cette année, un seul film québécois est présenté à Cannes. Il s’agit de «Le sujet», un court métrage d’animation réalisé par Patrick Bouchard, sélectionné pour la Quinzaine des réalisateurs.

50 ans

La Quinzaine des réalisateurs fête cette année son cinquantième anniversaire. L’événement qui se déroule du 9 au 19 mai s’ouvrira en présence de Martin Scorsese. Un total de 20 longs métrages et huit courts métrages ont été choisis parmi 3 276 œuvres.

495 minutes

Le film le plus long visionné lors de cette 71e édition du Festival est un documentaire de 8 h 15 sur la mort et intitulé «Dead Souls», œuvre du Chinois Wang Bing dont le «Tie Xi Qu» (2003) sur la révolution industrielle chinoise dure... neuf heures!

570 000 $

Envie de louer un yacht pour la durée du Festival? Il en coûtera en moyenne 570 000 $!

2,16 kilomètres

La longueur du tapis rouge qui couvre les 24 marches du Palais des festivals est de 60 mètres. Mais, comme il est changé à chaque représentation, ce sont ainsi 180 mètres de tapis rouge qui sont déroulés tous les jours pendant 12 jours, soit un total de 2,16 kilomètres pour toute la durée du Festival.

7 ans

Cannes ne serait pas Cannes sans les scandales. Sept ans après avoir été déclaré «persona non grata» par les organisateurs, Lars Von Trier effectuera son retour hors compétition sur la Croisette pour «The House That Jack Built», son nouveau long métrage.

Le chiffre supplémentaire

0

Aucun égoportrait n’est autorisé sur le tapis rouge. Pour Thierry Frémaux, délégué général du Festival: «Cannes est basé sur le désir, le secret, sur une tradition d'élégance. Le selfie vient endommager le tapis. À Berlin, à Venise, aux Oscars, le public ne passe pas par le tapis rouge. À Cannes, si.»