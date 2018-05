Le flux de migrants sur le chemin Roxham en irrite plusieurs

Le flux de migrants qui entrent au pays par le chemin Roxham près de la frontière américaine irrite plusieurs résidents du secteur.

Il y a un peu plus d'un an que le flot de migrants est en constante augmentation. L'activité et la circulation automobile que ça génère dérangent certains des citoyens, d'autres un peu moins. Les avis sont partagés là-dessus.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, près de 7000 demandeurs d'asile ont traversé illégalement la frontière par le chemin Roxham. C'est trois fois plus que l'an dernier.

Le maire de Saint-Bernard-de-Lacolle espère qu’une solution sera trouvée, mais il ne se fait pas d'idée sur la suite des événements puisque le problème de nature internationale relève du gouvernement fédéral.

«Les gens ont de la misère à dormir dans ce coin-là. Je sympathise avec eux autres. Idéalement, il faut trouver une solution. Il ne faut pas bloquer le passage de la frontière parce que là, ils vont passer tout partout, ce n’est pas mieux», a confié le maire Robert Duteau à TVA Nouvelles samedi.

Certains citoyens du secteur sont sympathiques à la cause des migrants, ils vont même jusqu'à les aider dans une certaine mesure.

«C'est un petit chemin de campagne qui est devenu célèbre pour les mauvaises raisons. (...) C'est ridicule parce qu'ils n’ont pas le droit de rentrer par le grand poste, mais on les prend dans un autobus, on fait le tour, puis on les amène dans le sous-sol du même édifice», explique un résident.

«C'est vrai, c'est un problème de loi. C'est un problème comme les choses qui se sont passées avec Trump. C'est pas les gens. C'est pas leur faute», est d’avis une voisine des lieux.

Certains résidents, particulièrement ceux qui habitent plus près de la frontière, directement sur le chemin Roxham, se disent sacrifiés, abandonnés, compte tenu des impacts sur leur qualité de vie.

Ils constatent bien que le gouvernement est impuissant à régler la question, tout au moins à court terme.