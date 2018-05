L’eau n’a pas fini de monter dans le sud du Nouveau-Brunswick

Les résidents du sud du Nouveau-Brunswick doivent s’armer de sacs de sable ainsi que d’une bonne dose de patience et de courage, car le niveau d’eau de la rivière Saint-Jean continue de grimper «avec constance», ont soutenu les autorités provinciales samedi.

«Selon les prévisions, les niveaux d’eau dans de nombreuses collectivités du sud du bassin de la rivière Saint-Jean n’ont pas encore atteint leur plus haut point», a expliqué le gouvernement du premier ministre Brian Gallant.

Jusqu’ici, 100 tonnes métriques de sable et quelque 350 000 sacs de sable ont été distribués afin de contenir l’eau hors des propriétés. Mais cela ne suffira peut-être pas, compte tenu de la hausse attendue des niveaux d’eau.

Ainsi, les gens qui vivent près de l’important cours d’eau «doivent continuer à faire preuve d’une très grande prudence, à demeurer en état d’alerte et à surveiller l’augmentation des niveaux d’eau au cours des prochains jours», a-t-on précisé, par communiqué, alors que la route Transcanadienne demeure fermée depuis deux jours entre Moncton et Fredericton.

«Toutes les personnes qui n’ont pas encore pris de mesures de précaution devraient se préparer dès maintenant pour des inondations et devraient respecter la mise en garde des responsables locaux d’évacuer volontairement leur domicile, y compris les personnes vivant dans des secteurs à risque qui n’ont jamais subi d’inondations par le passé», a indiqué l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

Selon les prévisions, les niveaux d’eau «devraient continuer à fluctuer au cours des prochains jours» dans la capitale Fredericton, «mais ne devraient pas baisser de façon significative».

La météo ne joue pas en faveur des communautés touchées, puisque des précipitations supplémentaires sont attendues au long du week-end, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des «niveaux d’eau légèrement dans un certain nombre de régions».

Plus de 850 personnes issues de 360 ménages ont fait appel à ce jour à l’aide de la Croix-Rouge canadienne, qui mène en parallèle une campagne pour recueillir l’appui financier de la population d’un océan à l’autre.

Soulignons que la Garde côtière canadienne et le ministère des Pêches et des Océans, qui ont tous deux mis en service des bateaux de sauvetage, épaulent l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick dans le cadre de cette crise. Elle-même dispose d’embarcations pour évacuer les communautés et aider les gens qui auraient notamment besoin de soins médicaux.