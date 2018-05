Les grutiers veulent faire entendre leur voix

Des centaines de grutiers et d’entreprises sont attendus samedi pour un rassemblement dénonçant les modifications apportées récemment à leur formation.

Entre 600 et 700 personnes doivent se réunir devant les bureaux de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour ensuite se rendre vers les bureaux du premier ministre du Québec, 1 km plus loin.

Rappelons que le gouvernement Couillard a récemment annoncé que les compagnies pourront former des grutiers à l’aide d’un cours de 150 heures et un examen dont le seuil de réussite est de 80 %.

L’Union des opérateurs grutiers, affiliée à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), dénonce ces nouvelles mesures «qui mèneront à une hausse des accidents et des morts».

Le syndicat estime qu’avec la formation en entreprise, c’est un retour de 30 ans en arrière.