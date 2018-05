Les milléniaux préfèrent Uber plutôt que le taxi traditionnel

Les milléniaux ont un autre signe distinctif par rapport aux générations qui les ont précédés: ils préfèrent se glisser à bord d’un véhicule Uber lors de leurs déplacements plutôt que dans un taxi traditionnel comme les plus âgés.

C’est ce qu’indique un récent sondage pancanadien mené par Angus Reid, qui met en lumière les différences qui subsistent entre les générations.

Dans le cadre du coup de sonde réalisé en ligne auprès de 2501 Canadiens, on apprend que 39% des gens préfèrent prendre un taxi plutôt qu’un service de covoiturage comme Uber, moyen de déplacement privilégié par 29% des répondants.

Quand on ventile les données par tranche d’âge, on voit qu’Uber attire les plus jeunes. Ainsi, près de la moitié des milléniaux opte pour ce service qui fait l’objet d’un projet-pilote au Québec.

Plus on est âgé, plus la tendance à utiliser l’application d’Uber diminue. Ainsi, les 35-44 ans choisissent Uber dans une proportion de 23%, un chiffre qui fond à 14% pour les 65 ans et plus.

Montréal plus favorable au taxi

Dans les villes de Vancouver, Calgary, Edmonton et Toronto, les résidents sont partagés en ce qui a trait à leur préférence à circuler dans un taxi ou un véhicule d’Uber.

Mais à Montréal, les répondants optent clairement pour le taxi (42%) avant d’ouvrir l’application d’Uber (29%).

À Vancouver, où Uber n’a toujours pas été approuvé, 35% des répondants préféreraient Uber et 32% continueraient d’utiliser un taxi.

D’ailleurs, quand on demande aux gens si Uber devrait être autorisé à opérer dans sa ville, on voit que c’est à Calgary (55%) que les gens sont définitivement en faveur de ce service de covoiturage étranger. Ailleurs, les avis sont partagés et beaucoup de répondants sont en faveur de l’imposition de règles claires pour permettre à Uber d’opérer - c’est le cas en fait des deux tiers des répondants d’un océan à l’autre - ou ils sont carrément contre.

À Montréal, 23% des répondants souhaitent qu’Uber puisse s’ajouter à l’offre de transport, alors que 38% veulent que des règles soient édictées pour faire en sorte que le service est aussi sécuritaire que le taxi et 26% sont contre.

Le sondage réalisé en ligne du 15 février au 19 février 2018 comporte une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.