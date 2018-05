P!nk: une maman exemplaire

Depuis le début de sa carrière, Pink a essuyé de nombreuses critiques sur son apparence physique et ses prises de position. Maintenant maman de deux enfants, la chanteuse s’efforce de leur transmettre sa force de caractère, et de propager dans le monde son message d’ouverture et de tolérance.

À la une du magazine «People» pour le numéro spécial «The Beautiful Issue», Pink apparaît radieuse en compagnie de ses deux enfants, Willow, six ans, et Jameson, 16 mois.

Celle qu’on a souvent jugée pour son apparence dite masculine, son physique musclé et sa tête forte accorde beaucoup d’importance au message qu’elle envoie à ses enfants et au public. Dans un touchant discours de remerciement aux MTV Movie Awards, en août dernier, la chanteuse a révélé que sa fille lui avait confié qu’elle se trouvait laide et qu’elle ressemblait à un garçon.

«Eh bien, de quoi penses-tu que j’ai l’air?» lui a demandé Pink. «Tu es belle», lui a-t-elle répondu. Décrivant à sa fille les commentaires négatifs qu’elle recevait, Pink lui a alors expliqué qu’elle ne changerait pas pour faire plaisir aux autres. «On ne change pas. On prend le sable et le coquillage et on fabrique une perle. Et on aide les autres à voir différents types de beauté», a-t-elle dit.

Nul besoin de dire que son discours a été reçu avec chaleur et applaudissements.

À bas les stéréotypes

Dans «People», celle dont le vrai nom est Alecia Moore se confie sur la façon dont elle et son mari élèvent leurs enfants. Insistant sur le fait qu’elle est une maman aimante mais parfois dure, elle avoue qu’elle ne fait pas de cachotteries à ses enfants.

«Je dis la vérité à ma fille. Je la laisse avoir six ans, mais je veux qu’elle sache ce que sont l’égalité et la gentillesse, et qu’il faut parfois se battre pour faire respecter ses droits.» Pour elle, il est important de laisser chacun être ce qu’il est et de faire fi des stéréotypes ou de l’approbation de la société.

«Je ne crois pas aux étiquettes. Je pense que les femmes et les filles peuvent tout faire. (. . . ) Et j’ai des amis masculins qui font de la moto tout-terrain et d’autres qui portent des robes. Tout est OK pour moi. Peu importe ce qui fonctionne pour toi. C’est dans ce genre de foyer que nous vivons. »

La beauté, en dedans comme en dehors!

Depuis près de 30 ans, le palmarès annuel des plus belles vedettes selon le magazine «People» remporte un franc succès auprès du lectorat américain.

Cette année, les éditeurs de la publication ont décidé de modifier leur concept pour «The Beautiful Issue», histoire de gommer l’aspect «concours de beauté» du reportage et l’idée de compétition qui s’en dégageait.

Ils en ont profité pour inclure toutes sortes de beautés, peu importe l’âge, le poids et la couleur de peau, et de faire de la place aux gens beaux à l’intérieur comme à l’extérieur.

Parmi les nommées cette année, on trouve Amy Schumer, Serena Williams, Mindy Kaling, Meghan Markle, les comédiennes du film «Black Panther», Sharon Stone, Zendaya et Jessica Chastain.