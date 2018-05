Raccordement d’un pont suspendu en Chine

Une scène qu’on va voir dans les prochains mois sur le nouveau pont Champlain à Montréal.

La construction d’un nouveau pont suspendu est entrée dans sa phase finale en Chine avec le raccordement de la dernière section d’acier.

Le pont ferroviaire situé au sud-ouest du pays dans la municipalité de Chongqing est composé de 69 sections d’acier différentes, selon Reuters. La plus lourde pèse plus de 400 tonnes et celle qui est en voie d’installation est la plus légère du lot.

Le nouveau pont va permettre de boucler un trajet en chemin de fer de 50 kilomètres qui va relier plusieurs gares de la région de Chongqing.