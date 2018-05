Un autobus évite de peu un arbre qui s'effondre

Un arbre imposant qui est tombé sur boulevard Gouin, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, a provoqué bien des dégâts, mais les ravages auraient pu être bien pires si l’on en croit un témoin.

Le propriétaire d’une maison située tout près de l’endroit où se trouvait l’arbre raconte qu’un autobus se déplaçait sur le boulevard au moment où il s’est effondré.

«Je regardais par la fenêtre quand c’est arrivé», raconte l’homme, qui a vu ce qu’il croit être un éclair foudroyer la cime de l’arbre. «Les branches du haut sont tombées sur les fils électriques, et c’est comme si le tronc avait été vidé par le choc», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

«Un autobus s’en venait, et son conducteur a enfoncé les freins à la dernière minute quand l’arbre a commencé à s’écrouler, a relaté le propriétaire. Il a été capable de dévier de sa route et, 20 secondes plus tard, l’arbre est tombé sur la voie.»

L’homme s’estime également chanceux puisque l’arbre s’est écroulé de l’autre côté de la rue. S’il avait fallu qu’il emprunte la trajectoire inverse, il se serait vraisemblablement abattu sur sa maison, précisément à l’endroit où se trouve la chambre de son petit garçon.

Samedi matin, les équipes d’Hydro-Québec s’affairaient d’ailleurs, dans ce quartier résidentiel de l’ouest de l’île de Montréal, à réparer les dégâts provoqués par la chute de l’arbre, lors d’une nuit où les rafales ont atteint jusqu’à 100 km/h à certains endroits.

Le vent a d’ailleurs causé bien des bris dans le sud de la province, entraînant des pannes de courant de Québec à l’Outaouais, en passant par l’Estrie et la Montérégie.

Certains clients d’Hydro-Québec privés d’électricité pourraient attendre de longues heures encore avant de retrouver le courant.