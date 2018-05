Le Port de Québec dévoilera d’ici quelques «semaines» une nouvelle mouture de son projet d’expansion pour l’accueil des croisiéristes, lequel pourrait inclure une piste cyclable «surélevée».

En quête d’une solution «permanente» pour faciliter la cohabitation entre cyclistes, piétons et automobilistes près du fleuve, le PDG du Port de Québec n’exclut pas une passerelle pour les vélos.

«On évalue l’ensemble des solutions possibles, incluant les passerelles», a confié Mario Girard au «Journal de Québec».

Rappelons que les cyclistes sont de retour sur les quais cet été jusqu’à la fin du mois d’août. Des changements seront toutefois annoncés par le Port et la Ville pour le blitz automnal des croisières.

En 2015, lors de la présentation d’un projet évalué à 89,5 millions $ - afin d’accueillir 400 000 croisiéristes par année - le Port suggérait d’aménager une «voie surélevée» afin de séparer les cyclistes des piétons pour faciliter l’embarquement et le débarquement des navires.

Le projet, qui incluait un terminal mobile au quai 30, derrière le Bungee, et l’agrandissement du terminal Ross-Gaudreault, a beaucoup évolué depuis.

«On a décidé de le faire en deux ou trois phases et on devrait annoncer bientôt la phase 1. On est en train d’attacher le financement», a révélé M. Girard, hier.