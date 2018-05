5 trucs pour dénicher des vols pas chers vers l'Europe cet été

Vous avez l'intention de passer vos vacances estivales en Europe, mais vous n'avez pas encore acheté votre billet? Comme l'été est la saison la plus achalandée (donc la plus dispendieuse) pour s'envoler vers le Vieux Continent, voici quelques trucs qui pourraient vous permettre d'économiser, selon le site AirFareWatchDog.

1. Envisager un aéroport alternatif. Le vol vers l'aéroport le plus près de votre destination n'est pas toujours le plus économique. Vous pourriez envisager d'acheter un vol vers un aéroport régional, par exemple. Si votre choix de voyage s'arrête sur une destination non traditionnelle (donc avec un vol qui risque d'être plus cher), vérifiez si un vol vers une ville plus courante (Paris et Londres, par exemple) suivi d'un court-courrier sur les ailes d'un transporteur européen bon marché peut être une meilleure option.

2. Flexibilité. Le mot d'ordre quand on veut dénicher le meilleur prix vers l'Europe ou n'importe où ailleurs. C'est connu, les vols autour de la fin de semaine sont souvent plus dispendieux alors que ceux du milieu de semaine sont plus abordables. On convient que ce n'est pas toujours pratique pour cadrer avec nos semaines de vacances, mais c'est parfois le prix à payer pour économiser.

3. Été tardif. On l'a dit plus tôt, l'été est la saison la plus dispendieuse pour partir, mais reste que juillet peut représenter la pointe en matière de prix des vols et d'hébergement. Si vous en avez la chance, vous pourriez plutôt partir à la mi-août et même en septembre. Après tout, ce sera encore l'été, la température sera tout aussi clémente et l'achalandage pourrait être moins élevé.

4. Combo vol-hôtel. Un conseil à prendre avec un bémol. Tenez-vous le pour dit, les combos vol et hébergement ne sont pas systématiquement de bonnes affaires. Prenez donc le temps de magasiner avant d'acheter en calculant le prix du vol et de l'hôtel individuellement. Vous verrez ainsi s'il y a des économies à faire.

5. Surveiller les alertes de prix. Abonnez-vous aux infolettres et aux différents médias sociaux des sites spécialisés qui chassent les aubaines. Si vous avez une destination et des dates bien précises en tête, vous pouvez aussi créer des alertes de prix via des moteurs de recherche comme Google Flights, Kayak et Momondo.