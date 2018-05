Hydro-Québec multiplie les embauches de cadres

Pendant qu’Hydro-Québec a sabré dans ses effectifs de travailleurs syndiqués au cours des dernières années, la société d’État a multiplié l’embauche de personnel cadre.

Selon des données dévoilées en vertu de la Loi de l’accès à l’information, Hydro-Québec indique avoir ajouté 121 postes de cadres à ses effectifs depuis quatre ans.

En 2014, Hydro-Québec comptait 1785 cadres de toutes sortes au sein de l’entreprise. Au début de 2018, ce nombre était passé à 1906.

À la direction générale de la société d’État, l’augmentation des postes de cadres a explosé de 32% durant cette période, passant de 112 à 148 employés.

Pour justifier cette augmentation du nombre de cadres, la société d’État évoque notamment une croissance de ses activités dans les secteurs du développement des affaires, des nouvelles technologies, du service à la clientèle et de la cybersécurité.

«C’est difficile à justifier surtout que les revenus de la société d’État on chuté de 200 millions $ entre 2014 et 2018 et que les coûts d’opérations ont augmenté», dénonce le député caquiste François Bonnardel.

Avec ses 1906 cadres et ses 17 677 employés non cadres, Hydro-Québec compte maintenant un ratio d’un cadre pour tout près de 11 employés actifs au sein de ses troupes.

564 postes abolis

Les données fournies par Hydro-Québec démontrent également que le nombre de travailleurs syndiqués a baissé de 3 % depuis quatre ans.

En 2014, Hydro-Québec comptait 18 362 employés non cadres comparativement 17 677 le mois dernier, soit 564 postes de moins.

Au cours des dernières années, Hydro-Québec dit avoir procédé de nombreuses cures minceurs.

Depuis 2014, la plupart des postes de travailleurs à temps complet (ou l’équivalent) qui partent à la retraite ne sont pas comblés.

Au cours des dernières années, Hydro-Québec avaient des cibles précises à atteindre selon des directives émises par le ministère des Finances.

Pour l’exercice 2014-2015, Hydro-Québec devait notamment remettre 150 millions $ de plus au gouvernement du Québec, soit 3,05 milliard $.

Hydro-Québec devait réduire ses dépenses d’au moins 65 millions $. Au moins 50 millions $ provenaient de gains d’efficience et 15 millions $ du gel de sa masse salariale.

Hydro-Québec prévoyait également tirer 85 millions $ de revenus supplémentaires de ses exportations d’électricité,

Au 31 décembre 2013, Hydro-Québec dénombrait 20 252 employés dans ses rangs.

Le nombre de cadres chez Hydro-Québec

2014

Haute direction: 11

Direction générale: 112

Autres divisions: 1662

Nombre de postes total (équivalent temps complet): 20 147

2018

Haute direction: 12

Direction générale: 148

Autres divisions: 1746

Nombre de postes total (équivalent temps complet): 19 583

Source : Hydro-Québec