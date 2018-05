Ils nomment leurs jumeaux nés la journée Star Wars Luke et Leia

Des parents en Utah dont les jumeaux sont nés la journée Star Wars, le 4 mai, ont décidé d'appeler leurs enfants de manière très symbolique.

Ils ont choisi de les nommer, d'une certaine manière, comme les jumeaux dans «La guerre des étoiles». Effectivement, ils ont choisi Rowan Luke pour leur garçon et Kai Leia pour leur fillette.

«Quand on a su que nous avions un garçon et une fille et que nous savions qu'ils allaient naître le 4 mai, ils allaient devoir s'appeler Luke et Leia, au moins pour leur deuxième prénom», affirme la mère, Kendall Robbins.

«Dès que nous avons su qu'il y avait une chance pour que nous ayons des bébés le 4 mai, nous avons tout de suite embarqué», ajoute le père, Ross Robbins.

La date de la journée Star Wars a été choisie le 4 mai puisqu'en anglais il s'agit de May the 4th qui sonne comme la phrase célèbre du film «May the Force be with you» ou encore «Que la force soit avec vous».

