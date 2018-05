La 27e Corvée du Mont-Royal se déroule ce dimanche

C'est ce dimanche qu'a lieu la 27e Corvée du Mont-Royal, qui vise à ramasser les déchets et les matières recyclables dans le parc du Mont-Royal, à Montréal.

Organisé par Les amis de la montagne, l'événement débutait à 8h45 dimanche et devait durer toute la journée, jusqu'à 15h. L'inscription en ligne est obligatoire, mais des places de dernière minute pourraient être disponibles sur place à partir de 9h15. L'accueil se fait au Chalet du Mont-Royal.

Un lunch santé sera servi à 12h30 aux participants. De l'animation et des kiosques de sensibilisation seront au rendez-vous de 11h à 15h.

L'organisation demande aux participants de porter des chaussures fermées. Les vélos, les chiens et les poussettes ne seront pas admis sur le site. Par ailleurs, les enfants de moins de 6 ans ne peuvent prendre part à la Corvée. Ceux âgés de 6 à 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

L'événement aura lieu, beau temps, mauvais temps, bien qu'Environnement Canada prévoie une alternance de soleil et de nuages, sans précipitations pour la journée. La température devrait atteindre un maximum de 15 degrés avec un indice UV de 6 ou élevé.

La 27e Corvée du Mont-Royal lance le Mois du Mont-Royal est organisée en partenariat avec la Ville de Montréal et la Fondation TD des amis de l'environnement. Les amis du Mont-Royal viendront par ailleurs en aide cette année à la Ville dans sa stratégie de lutte contre l'agrile du frêne, qui vise notamment à traiter et abattre 10 000 frênes et à planter 40 000 arbres au cours des prochaines années.