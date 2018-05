Le congrès de la NRA, le paradis des amateurs d'armes

Le congrès de la NRA, l'événement le plus couru chez les amateurs d'armes, en est à son troisième et dernier jour. Notre correspondant sur place a été témoin de l'attachement des Américains à leurs armes à feu.

La convention a donné droit à des situations paradoxales. Alors que l'on donne des formations sur comment manier une arme sécuritairement, un autre kiosque présente les meilleures façons de cacher une arme dans un smoking.

800 kiosques de fabricants d'armes et de munitions, de promoteurs de clubs de chasse et vendeurs d'absolument tout ce qui peut être lié aux armes de près ou de loin. On vient en famille pour voir tous ces modèles de près.

On retrouve des centaines de modèles de revolvers, certains plaqués or, d'autres aux allures d'un fusil du Far West.

Les femmes qui ont envie d'avoir un sac à main relativement discret et de qualité peuvent aussi y cacher et entreposer leur propre arme.

Les amateurs tombent facilement dans la nostalgie et font preuve de fascination et de respect devant une réplique de l'arme de Chris Kyle, le fameux tireur d'élite des Navy Seals, qui affirmait avoir abattu 255 personnes durant la guerre d'Irak. Une arme qu'on peut s'acheter, pour 55 000$ US.

Pour la NRA, le congrès annuel est l'occasion de montrer que vivre avec une arme, c'est pratiquement banal.