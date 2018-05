Le président allemand inquiet de la tournure des relations avec les États-Unis

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est dit inquiet dimanche des «changements substantiels» dans la relation transatlantique en raison des tensions entre les Européens et le président américain Donald Trump, notamment sur le commerce et le nucléaire iranien.

M. Steinmeier, ancien ministre social-démocrate des Affaires étrangères qui occupe la fonction largement cérémoniale de président de la République allemande, a admis que la première économie européenne, protégée de longue date par les États-Unis via le parapluie de l'Otan, avait besoin de «grandir» et de «prendre (ses) responsabilités internationales».

«Mais, pour parler franchement, je suis réellement inquiet de l'évolution de la relation transatlantique», a-t-il dit dans une interview à la chaîne de télévision publique ARD.

«Pas à cause d'un président qui envoie quelques messages twitter irritants, mais parce qu'une évolution substantielle est en cours et que nous avons une nouvelle administration américaine qui ne nous considère plus comme faisant partie d'une communauté mondiale au sein de laquelle nous agissons ensemble, mais voit le monde fondamentalement comme une arène dans laquelle chacun doit trouver son propre chemin», a-t-il expliqué.

M. Steinmeier a estimé que lors de leurs récentes visites son homologue français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel avaient tous deux «fait ce qu'il fallait en mettant en avant les intérêts communs de l'Europe» en matière de commerce et pour la défense de l'accord sur le nucléaire iranien.

M. Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, en exemptant provisoirement les Européens, et de déchirer le traité de 2015 aux termes duquel les sanctions économiques imposées à l'Iran ont été allégées en échange d'un engagement vérifiable à ne pas fabriquer de bombe atomique.

M. Steinmeier a rappelé que lorsque le secrétaire d'État de l'époque, John Kerry, avait signé l'accord au nom des États-Unis, il avait estimé qu'une guerre avait peut-être été évitée.

«C'était une phrase importante, car il ne faut pas oublier ce qui pourrait se produire si cet accord périclitait et si le Moyen-Orient commençait à réarmer», a commenté M. Steinmeier, estimant que la région ne pourrait «pas supporter un autre conflit».

Il a également mis en garde contre la distance de plus en plus sensible prise par le président russe Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Occident, estimant que même si la Russie se définissait davantage «par la différence que par la coopération» avec l'Europe la diplomatie devait rechercher de nouvelles «initiatives et opportunités» pour dialoguer.