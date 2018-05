Léger déclin de la qualité de l'air à Montréal

Le nombre de journées où la qualité de l'air est considérée comme mauvaise s'est légèrement accru en 2017 sur le territoire de l'île de Montréal par rapport à 2016, montre le rapport du service de l'environnement de la Ville.

Au total, la qualité de l'air a été mauvaise lors de 34 journées l'an dernier, incluant sept jours de smog. En comparaison, la qualité de l'air avait été mauvaise 29 fois en 2016, mais ce nombre inclut huit jours de smog.

La qualité de l'air est jugée mauvaise lorsque la concentration de particules fines dans l'atmosphère dépasse les 35 microgrammes par mètre cube pendant au moins trois heures à une station d'analyse. Une journée de smog est décrétée lorsque cette concentration est enregistrée par au moins 75% des stations d'analyse de l'air présentes sur l'île.

«Depuis 2011, nous notons à Montréal une diminution de la concentration de particules fines dans l'air. Cela demeure pourtant insuffisant pour réduire le nombre de journées de mauvaise qualité de l'air», a constaté le responsable de l'environnement et du développement durable au comité exécutif de Montréal, Jean-François Parenteau, par communiqué.

Le Réseau de surveillance de la qualité de l’air a noté, dans son rapport, qu'aucune journée de mauvaise qualité de l'air ne s'est produite l’été dernier (mai, juin, juillet et août) et que la majorité est survenue au cœur de l'hiver (décembre, janvier, février et mars).

La Ville a imputé cette problématique au chauffage au bois, source importante de pollution en hiver. En ce sens, il sera interdit dès le 1er octobre prochain de chauffer au bois avec un appareil émettant plus de 2,5 grammes à l'heure de particules fines.

M. Parenteau a affirmé que son équipe continuera à encourager les citoyens à délaisser la voiture au profit des transports en commun et transports actifs et qu'elle augmentera le verdissement de la ville, afin de chercher à améliorer la qualité de l'air sur l'île.