Les «Avengers» continuent de flirter avec les records au box-office

Les dernières aventures des «Avengers» ont connu un week-end «incroyable» au box-office avec des recettes de 112,5 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, dépassant la barre du milliard de dollars dans le monde entier en un record de onze jours, selon les experts.

D'après les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés dimanche, le film «Avengers: Infinity War» a rapporté 450 millions de dollars en Amérique du Nord en deux semaines d'exploitation.

C'est «un autre week-end incroyable», a relevé Paul Dergarabedian, analyste de la société Comscore, dans un communiqué, soulignant qu'il s'agissait du second meilleur second week-end jamais enregistré.

Et, selon lui, les recettes mondiales ont franchi dès samedi le milliard de dollars, à 1,16 milliard. Du jamais vu aussi rapidement, en onze jours à peine.

Dans cette dernière création des studios Marvel, une ribambelle de superhéros s'unissent pour sauver l'univers du puissant extraterrestre Thanos.

La seconde place revient à «Overboard», tout juste sorti vendredi et qui a engrangé 14,7 millions de dollars en trois jours.

Dans ce film avec Anna Faris, Eugenio Derbez et Eva Longoria, un riche playboy devient amnésique après avoir chuté de son yacht et une employée qu'il vient de renvoyer lui fait croire qu'ils sont mariés. C'est le remake d'un film de 1987 avec Kurt Russell et Goldie Hawn.

En troisième position, le film d'horreur «Sans un bruit» avec 7,6 millions de dollars sur le week-end et 159,9 millions depuis sa sortie il y a cinq semaines.

Avec l'acteur-réalisateur John Krasinski et sa femme dans la vraie vie Emily Blunt, il raconte l'histoire d'une famille qui tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit.

La comédie «I Feel Pretty», avec Amy Schumer, est quatrième du classement avec 4,9 millions en trois jours et 37,8 millions en trois semaines.

La cinquième place est occupée par «Rampage - Hors de contrôle» du Canadien Brad Peyton qui a récolté 4,6 millions de dollars entre vendredi et dimanche. Depuis sa sortie il y a quatre semaines, le film a gagné 84,7 millions. Ce film d'action avec Dwayne «The Rock» Johnson est inspiré d'un jeu vidéo des années 1990.

Voici le reste du Top 10:

6 - «Tully»: sorti vendredi, il a rapporté 3,1 millions de dollars. L'actrice oscarisée Charlize Theron joue notamment dans cette comédie sur la maternité, écrite par la scénariste de «Juno» (2007), Diablo Cody.

7 - «Black Panther»: 3,1 millions (693,1 millions en 12 semaines)

8 - «Action ou vérité»: 1,9 million de dollars (38,2 millions en quatre semaines)

9 - «Super Troopers 2»: 1,8 million de dollars (25,4 millions en trois semaines)

10 - «Bad Samaritan»: 1,7 million pour le premier week-end de ce thriller avec David Tennant.