Les cours d'eaux toujours capricieux

Les niveaux des cours d'eaux continuent de donner des maux de tête aux Québécois dimanche, alors que plusieurs rivières et bassins sont sortis de leur lit à travers la province.

La région la plus touchée est celle des Laurentides. Les rivières du Lièvre et du Nord ont causé des inondations moyennes, selon les relevés du ministère de la Sécurité publique. Les rivières Rouge, du Diable et du Nord ont pour leur part entraîné des inondations mineures.

L'Estrie a également son lot de débordements. Le Lac Louise et la rivière Louise ont causé des inondations moyennes. La rivière Saint-François et le lac Aylmer ont aussi débordé.

Dans Lanaudière, les inondations causées par le Fleuve Saint-Laurent, le lac Maskinongé et les rivières des Mille Îles, L'Assomption, Matawin, Noire et Ouarreau étaient mineures, selon la Sécurité publique. Dans Chaudière-Appalache, la rivière Chaudière a causé des inondations moyennes.

Dans les régions de la Capitale-Nationale, du Centre-du-Québec, de la Montérégie et de Montréal, le niveau de l'eau tend à baisser ainsi qu'en Mauricie.