Un lien entre lumière bleue et certains cancers

Une exposition régulière à des sources de lumière bleue, comme les écrans d'appareils électroniques et les éclairages de rue fonctionnant avec des diodes électroluminescentes (DEL), accroîtrait le risque de développer des cancers du sein ou de la prostate.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs espagnols, épaulés par le professeur spécialisé en pollution lumineuse du Cégep de Sherbrooke Martin Aubé, se sont penchés sur les cas de 1842 personnes atteintes d'un cancer du sein (1219) ou de la prostate (623) et de 2264 personnes sans cancer (1385 femmes et 879 hommes).

Les chercheurs ont remarqué que les gens les plus fréquemment exposés au spectre de lumière bleue à l'extérieur, mesuré à l'aide d'image satellite, présentent un risque 1,47 fois plus élevé de développer un cancer du sein et 2,05 fois plus élevé d'avoir un cancer de la prostate.

Par ailleurs, les hommes qui ont l'habitude de dormir dans une chambre relativement illuminée ont 2,79 fois plus de chance de développer un cancer de la prostate que ceux qui dorment dans le noir. Par contre, chez les femmes, celles qui dorment dans une chambre illuminée avaient un plus faible risque d'être atteintes d'un cancer du sein.

Les chercheurs ont rappelé dans leur étude que de précédentes recherches avaient permis de déterminer qu'avoir un horaire de travail allant à l'encontre du rythme circadien, par exemple en travaillant de nuit, pourrait avoir un effet cancérigène.

«La lumière bleue est celle qui envoie des signaux à l'horloge interne du cerveau et c'est la lumière de ce spectre qui fait cesser la production de mélatonine. Cette hormone joue un rôle important pour maintenir la synchronisation du rythme chronobiologique de nos cellules. On croit que la perturbation de ce rythme augmente le risque de cancer», a expliqué en entrevue à CNN la professeure en neurologie Kristen Knutson, qui n'a pas participé à l'étude.

L'étude a été publiée au cours de la dernière semaine dans la revue spécialisée «Environmental Health Perspectives».