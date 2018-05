Voici comment dénicher le meilleur mot de passe

Twitter invitait cette semaine ses 300 millions d’utilisateurs à changer leur mot de passe. Si le réseau social disait procéder de la sorte par simple précaution, après avoir découvert une brèche dans son propre service, cet avertissement a tout de même incité certains d’entre nous à se poser la question suivante: c’est quoi, un bon mot de passe?

«Ce sont les empreintes digitales», tranche d’entrée de jeu le chroniqueur techno Mathieu Roy. Mais pour les utilisateurs ou les services web qui n’en sont pas rendus là, voici quelques conseils utiles.

Un peu de diversité SVP

Gâtez-vous dans la variété! Un bon mot de passe se compose d’un mélange de lettres, de chiffres, de symboles, et comporte majuscules et minuscules.

Et quand on parle de varier, on vous invite aussi à le faire d’un service à l’autre. Plusieurs personnes utilisent le même mot de passe pour leurs différentes adresses courriel, pour leur compte de banque et pour leur dossier gouvernemental en ligne. Mauvaise idée! Une fois qu’il est découvert, toutes vos données numériques sont en danger.

Significatif... mais pas trop

Exit les noms de vos enfants, de vos animaux de compagnie, votre date de naissance... «Votre mot de passe ne doit pas être en lien direct avec vous», rappelle Mathieu Roy. Multipliez les entourloupettes pour déjouer les plus futés des pirates.

Mais par-dessus-tout, organisez-vous pour vous rappeler de ce que vous avez choisi. D’où l’importance de prendre quelque chose qui a un sens pour vous.

Par exemple, au lieu de prendre le nom de votre fille, prenez celui de sa meilleure amie, question d’ajouter un détour supplémentaire entre vous et votre mot de passe.

Plus c’est long, plus c’est bon

Mathieu Roy rappelle qu’on peut opter pour les «phrases de passe», qui ont connu une certaine popularité. Au lieu du bref «Jonathan33#», certains préfèrent adopter «Maman,t’as2yeux!» , par exemple.

«C’est bon dans la mesure où ça multiplie les caractères», indique M. Roy, précisant qu’ainsi, la sécurité est plus difficile à déjouer. Par ailleurs, la phrase de passe peut être plus facile à mémoriser qu’un mot de passe, un avantage non négligeable.

«En même temps, on est toujours à la merci de l’endroit où nos mots de passe sont stockés», rappelle-t-il, confirmant que malgré tous nos efforts et notre bonne volonté, nous ne sommes jamais complètement à l’abri des brèches de sécurité.

Désuets, les mots de passe?

Ces «sacro-saints conseils qu’on répète depuis des années» feront peut-être partie des choses du passé, estime toutefois le chroniqueur techno.

«Le mot de passe va bientôt être un vieux problème», avertit-il, expliquant que les services de téléphonie se tournent de plus en plus vers nos données biométriques. Et ces systèmes de sécurité, qui s’appuient par exemple sur la reconnaissance faciale, la lecture de l’iris ou les empreintes digitales, demeurent les plus sûrs à l’heure actuelle, selon lui.

Méfiez-vous des petits quiz inoffensifs

Vous êtes du genre à répondre aux quiz qui se répandent sur Facebook, comme par exemple «Quel pays vous représente le mieux» ou «Dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es»? Il vaut parfois mieux y penser à deux fois avant de tout dévoiler avec enthousiasme.

«Des fois, sur les réseaux sociaux, on répond à des questions en apparence naïves, mais qui en disent long sur nous», rappelle Mathieu Roy. De cette façon, les regards malveillants apprennent, gratuitement, toutes sortes de détails sur vous qui peuvent éventuellement les aiguiller sur la composition de vos mots de passe, mais également sur la réponse aux questions de sécurité qui vous sont proposées advenant le cas où vous les oubliez.