Année record pour VIA Rail

VIA Rail a connu une année record en 2017 alors que ses trains ont transporté pas moins de 4,4 millions de passagers au peu partout au pays.

En moyenne, l'achalandage s'est accru de 10,5 % sur l'ensemble du réseau de la société d’État, incluant des hausses du nombre de passagers de 11,1 % dans le corridor Québec-Windsor et de 12,6 % sur le parcours entre Toronto et Vancouver.

Le corridor Québec-Windsor a été, de loin, le trajet le plus achalandé avec 4,1 millions de passagers.

Cette augmentation du nombre de voyageurs dans les trains de VIA Rail s'est traduite par des revenus de 365,7 millions $ en 2017, soit 12,8 % de plus qu'en 2016.

«L’année 2017 a battu tous les records. Nous nous attendons à continuer sur cette lancée en 2018 alors que nous célébrons le 40e anniversaire de la création de VIA Rail», s'est réjoui le président et chef de la direction de la société d’État Yves Desjardins-Siciliano, par communiqué, lundi.

La direction envisage l'avenir avec optimisme, d'autant plus que le gouvernement fédéral l’a autorisé à lancer un appel d'offres pour moderniser ses trains qui parcourent le corridor Québec-Windsor. Les nouvelles voitures, qui pourraient être mises en service entre 2022 et 2024, pourraient coûter plus de 1 milliard $.

L'année 2017 a aussi été l'occasion pour VIA Rail d'investir 40 millions $ afin de réaliser une soixantaine de projets dans ses centres de maintenant et ses gares. La société d'État a aussi dépensé 2,5 millions $ pour rénover ses «Centres client VIA» de Montréal et Moncton.