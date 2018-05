Des élus du Maine s’opposent au projet d’Hydro-Québec

Après des producteurs d’électricité, c’est au tour d’élus du Maine de s’opposer ouvertement au projet d’Hydro-Québec de construire une ligne de transport de 950 millions $US pour relier le Québec à la région de Boston.

Quatre politiciens américains du Maine (deux démocrates et deux républicains) viennent d’écrire au département de l’Énergie du Massachusets pour qu’il annule son contrat d’approvisionnement de 20 ans avec Hydro-Québec. L’entente finale, qui devait être signée avant le 25 avril dernier, n’a toujours pas été officialisée.

Les élus du Maine soutiennent que le projet New England Clean Energy Project mené par Hydro-Québec et son partenaire Central Maine Power (CMP) se traduira par des pertes d’emplois, des pertes de revenus et peu de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ils jugent les retombées économiques insuffisantes pour le Maine.

Les élus du Maine avancent également que la ligne de transport d’électricité de 233 kilomètres (en sol américain) traversera de nombreux cours d’eau, dont la rivière Kennebec.

Les élus croient qu’une partie de cette ligne de transport (qui doit entrer en service en 2022) devrait minimalement être enfouie sous terre afin de préserver les paysages du Maine.

Autre opposition

Le mois dernier, trois producteurs d’électricité du Maine ont également dénoncé le projet d’Hydro-Québec aux États-Unis.

«Il est amplement clair que l’intégration de ressources énergétiques de grande envergure, hors marché [c’est-à-dire subventionnées], dans le marché de la Nouvelle-Angleterre pourrait avoir des conséquences profondes et non intentionnelles», indiquait un document déposé par les entreprises américaines auprès d’un organisme réglementaire du Maine.

Les trois producteurs – Calpine, Dynegy et Bucksport – exploitent des centrales alimentées au gaz dans le Maine. Ils soutiennent qu’il est loin d’être certain que des importations d’Hydro-Québec auraient pour effet de réduire les tarifs d’électricité des résidants et des entreprises du Maine, comme l’affirme CMP.

Et si jamais la nouvelle ligne de transport entraînait une baisse substantielle des tarifs d’électricité dans le Maine, cela pourrait compromettre la viabilité financière des centrales au gaz existantes, soulevaient les entreprises américaines.

Hydro-Québec confiante

Chez Hydro-Québec, on est confiant de voir le projet New England Clean Energy Project aller de l’avant tel que prévu.

«Il y a des procédures règlementaires en cours dans le Maine. Pour un grand projet de ce type, il n’est inhabituel de voir de telles objections», a fait valoir lundi la porte-parole d’Hydro-Québec, Lynn St-Laurent.

Hydro-Québec dit être dans le dernier droit pour signer avec le Massachusets son contrat d’approvisionnement de 20 ans.

L’entente (jusqu’à 9,45 térawattheures annuellement) devrait générer des revenus de 10 milliards $ pour la société d’État.