Face aux nombreux départs annoncés au du Parti libéral du Québec, l’analyste de «La Joute» Bernard Drainville a quelques conseils à donner aux «candidats vedettes» potentiels qui hésitent à faire le saut et porter les couleurs de la formation politique aux prochaines élections.

«Vous ne devriez pas lever le nez sur 18 mois dans l’opposition, parce que ça vous permettrait d’apprendre beaucoup pendant ces 18 mois, souligne l’ex-député péquiste. Si jamais vous devenez ministre au terme de l’élection suivante, vous allez être un bien meilleur ministre ou une bien meilleure ministre parce que vous aurez maîtrisé le jeu parlementaire, la période des questions, le travail en comité, en commission.»

À son avis, «l’opposition est très formatrice».

Luc Lavoie souligne du même coup la gestion «déficiente» de cette vague de départ. «Coiteux, Heurtel, ça se suit comme ça, on dirait que ça ne s’arrêtera jamais!» déclare-t-il.

Caroline St-Hilaire croit de son côté que cet épisode sera rapidement oublié une fois l’été arrivé.

«La session termine quoi, dans 5 semaines, précise-t-elle. Après ça, les gens vont retourner dans leurs épluchettes de blé d’inde et barbecues, et là ça va être l’annonce des candidatures. On va avoir oublié tous les départs rapidement.»

