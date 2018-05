Embauches de cadres : Hydro-Québec réplique à la CAQ

Hydro-Québec n’a pas tardé à réagir à la suite de la sortie de la Coalition avenir Québec contre l'augmentation du nombre de cadres de la direction générale à la société d'État.

Dimanche, des données obtenues grâce à la Loi de l’accès à l’information montraient que l’augmentation des postes de cadres a explosé de 32 % à la direction générale d’Hydro-Québec depuis quatre ans.

La société d’État ne conteste pas ce chiffre, mais elle affirme que pour l’ensemble des cadres, l’augmentation est de 7 %. Elle ne conteste pas non plus le fait qu’il y a eu une baisse de revenus, une augmentation des coûts d’exploitation et une baisse de dividendes pour le gouvernement, mais encore une fois, elle souligne que la situation s’est redressée lors de la dernière année.

Le directeur des communications d’Hydro-Québec, Serge Abergel, lance même l’invitation aux députés de la CAQ à mieux s’informer sur la structure de la société d’État.

«La Coalition avenir Québec s’avance ici sur un dossier sur lequel nous serions très intéressés de partager davantage d’informations. Notre porte est ouverte, nous sommes accessibles. Ce qu’on dit, c’est simplement prenez le temps de venir nous voir, de nous consulter, on n’a aucun problème à vous partager nos chiffres.»

M. Abergel poursuit en expliquant pourquoi le nombre de cadres de haute direction a explosé de la sorte.

«Pour opérer le changement mis de l’avant, ça devait partir de la tête de l’entreprise, de la haute gestion, et c’est justement ce qu’on a fait», fait-il valoir.

Le premier ministre Philippe Couillard a par ailleurs réitéré sa confiance envers la gestion de la société d’État, mentionnant que la direction d’Hydro-Québec accomplissait son mandat «de façon remarquable».