Français désastreux au secondaire: «On se fout des règles!»

La qualité du français des jeunes du secondaire ne cesse de se détériorer.

C’est du moins l’opinion des enseignants de niveau secondaire sondés par le Journal de Montréal.

Selon leurs observations, les jeunes sont incapables de différencier les mots «sa» et «ça», et écrivent «pensser» au lieu de «penser». Ils ont également du mal à écrire un texte de 300 mots en 3 heures.

«Les textos et les nouvelles technologies ont le dos large. C’est tout notre rapport à la langue française qu’il faudrait revoir», a souligné Richard Martineau dans le cadre de sa chronique Réveillez-vous, diffusée au Québec Matin.

Selon lui, les gens qui utilisent bien le français et qui s’expriment avec brio sont montrés du doigt parce qu’ils sont différents.

«J’aime beaucoup Mathieu Bock-Côté, le sociologue. C’est quelqu’un d’une grande érudition qui est souvent interrogé dans les médias. Comme dirait ma mère: ''il parle comme un livre''. Des gens m’écrivent pour me dire: ''Pour qui il se prend pour parler avec des mots de quatre syllabes. On ne le comprend pas''. Au contraire, on devrait le féliciter», croit le commentateur.

Il ajoute que la réforme de l’éducation, pour laquelle on met l’accent sur les compétences, et non les connaissances, est en cause.

«L’important c’est que les jeunes s’expriment. On s’en fou des mots qu’ils utilisent. On s’en fout des règles», ironise Martineau.

Il plaide toutefois coupable de ne pas toujours employer la langue comme il se doit, en utilisant des anglicismes à l’occasion.