Inquiétude dans Saint-Jean-Baptiste à quelques semaines du G7

Traumatisés par les affrontements violents du Sommet des Amériques d’avril 2001, des résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste reprochent à la Ville de Québec de ne pas les informer de son plan de match en vue du G7 le mois prochain.

Le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste s’apprête d’ailleurs à envoyer une lettre en ce sens au maire Labeaume.

«Les citoyens n’ont reçu aucune consigne sur l’avant-G7, le pendant-G7 ou sur l’après- G7. En 2001, il y a pourtant eu une grosse réunion d’information, deux mois avant l’évènement», a rappelé Louis Dumoulin, président du conseil de quartier.

Catherine Laberge, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean, a également indiqué que son organisme «a des questionnements et des inquiétudes au sujet d’un possible grabuge dans le secteur» au moment du G7.

La semaine dernière, le maire Labeaume a indiqué que la Ville ferait bientôt connaître son plan. Même si le G7 se déroulera à La Malbaie, les 8 et 9 juin, l’essentiel des manifestations devrait avoir lieu à Québec.

«Le Journal de Québec» a par ailleurs appris que le collège privé François-de-Laval, dans le Vieux-Québec, fermera ses portes le vendredi 8 juin, au premier jour du G7, pour des raisons d’accessibilité et de sécurité.

«On ne prend pas de risque»

«Plusieurs de nos 710 élèves prennent le bus et marchent ensuite jusqu’ici depuis la place D’Youville. On ne prend pas de risque, car il peut y avoir un problème d’accès. On pense aussi à la sécurité des élèves. Il vaut mieux prévenir que guérir», a fait savoir le directeur général du collège Marc Dallaire au «Journal de Montréal».

La décision de fermer n’a pas été difficile à prendre, puisqu’aucun cours n’était au programme ce jour-là. Une fête foraine devait être organisée le 8 juin pour marquer le 350e anniversaire de l’établissement. Elle sera reportée d’une semaine.

À la Commission scolaire de la Capitale (CSC), la conseillère en communication, Marie-Élaine Dion, a indiqué que la CSC est «en discussion avec le Service de police de la Ville de Québec, mais aucune décision n’a été prise pour le moment quant à la fermeture d’écoles en raison du G7». Selon nos informations, ces discussions concernent tout particulièrement l’école primaire Saint-Jean-Baptiste, au cœur du Faubourg.

Ce qu’ils ont dit

«On expose la situation, mais on ne fait pas de recommandations aux écoles. La décision de fermer ou non relève de l’école ou de la commission scolaire», David Poitras, relationniste au Service de police de la Ville de Québec.

«De façon officieuse, ce que j’entends, c’est qu’il serait opportun que les gens quittent. Cette fin de semaine, ne soyez pas dans le Vieux-Québec ou sur la colline parlementaire. S’il y a de grosses manifestations, il n’y aura pas de distinction [entre manifestants et résidents]», Jean Rousseau, conseiller de Démocratie Québec et représentant du district de Cap-aux-Diamants.