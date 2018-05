«Je pense que tout le charme va à Garou» - Yama Laurent

Voyez l'entrevue intégrale à Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus

Yama Laurent est la nouvelle lauréate de l’émission «La Voix», dont la 6e édition s’est terminée de façon éclatante hier soir à TVA.

Celle qui avait créé une forte impression lors des duels en interprétant «Let It Be» avec Kelly Bado, était de passage à Denis Lévesque au lendemain de son ultime performance.

«Je suis privilégiée, du coup, je passe à quelqu’un de vraiment choyé de voir que Garou a écrit la chanson – "Un peu de nous" – pour moi. Je n’aurai pas besoin de demander mieux», confie la jeune femme à la voix puissante.

Son coach répond du tac au tac: «Oui, tu peux demander mieux, quand tu écris une chanson et qu’elle est chantée par Yama.»

D’Haïti à l’université aux États-Unis, puis son arrivée au Québec, l’incroyable parcours de Yama l’a menée à la consécration de «La Voix».

Dans son pays natal, elle est devenue ni plus ni moins qu’une vedette. Mais la principale intéressée détourne vers son coach les marques d’admiration et les éloges qui lui sont destinés.

«Je pense que tout le charme va vraiment à Garou, parce que toute la génération de mon âge et même celle encore plus jeune connaît Garou, l’artiste en soi. Et là, ils voient que je suis avec lui, je pense que c’est ça qui fait un peu leur fierté.» À l’évidence, ses liens avec Garou n’ont rien d’éphémère.

La gagnante de «La Voix» 2018 est aussi très proche de sa mère, comme le public a pu le constater dans la dernière émission de la saison.

«Je demande tout simplement d’être à la hauteur de tout cet amour qu’elle éprouve pour moi. Je veux qu’elle soit fière de moi encore plus», ajoute-t-elle.