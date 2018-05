La route 132 rend des citoyens anxieux

Le député de Gaspé et des citoyens estiment que la route 132 est négligée et abandonnée par le gouvernement en Haute-Gaspésie et s’inquiètent de certains aménagements sur des tronçons de cette route souvent citée comme l’une des plus belles de la province.

Deux aménagements de la route 132 situés à moins de 500 mètres un de l’autre semblent en mauvais état, dans le secteur de Tourelle, à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie.

Un vieux mur à caissons en bois est en décomposition et éventré et un autre aménagement est fait de vieux garde-fous et de poteaux de pancartes de signalisation, attachés avec de la broche. Ce n’est rien de rassurant pour les gens, déplore le député Gaétan Lelièvre.

Anxiété

Il accuse le gouvernement du Québec de négliger la route 132.

«Des résidents de ces secteurs sont anxieux avec raison. De telles situations sont inacceptables», dit le député.

Gaétan Lelièvre ajoute que les investissements routiers dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine auraient diminué depuis la période 2013-2015, passant de 83 millions $ par année à 56 millions $ pour la période 2017-2019, selon les informations qu’il a obtenues.

«On a abandonné la Gaspésie au plan des transports. Le dernier budget a été annoncé sans aucune planification majeure pour la route 132 ni aucun grand projet pour la Gaspésie. En résumé, des réparations temporaires, mais aucune mesure depuis 2016 pour sécuriser le secteur à moyen et à long terme», déplore Gaétan Lelièvre, qui dit n’avoir pas cessé de talonner les ministres concernés à ce sujet.

Des gens déçus

Des citoyens qui habitent près des aménagements ciblés par le député sont déçus. «Il n’y a rien de fait depuis bien des années. Ça fait plus que pencher, c’est proche de descendre, toute cette affaire-là (la route). Les gens sont inquiets. La Gaspésie est reculée pas mal au point de vue des gouvernements qu’on a», dit Bertrand Dugas, résident de Sainte-Anne-des-Monts.

Jacynthe Collin, qui réside sur la rue du Fleuve, tout juste en bas de la route 132, espère que le ministère fasse les travaux appropriés. Ghyslain Richard habite de son côté tout près du second aménagement fait de poteaux de pancartes, sur le boulevard Perron. Il dit espérer depuis 2010 que le problème se règle, mais le MTQ lui aurait indiqué que ce n’était pas dangereux. «C’est négligé pas mal», déplore-t-il.

Vendredi après-midi, le ministère des Transports n’avait pas répondu à nos questions sur le sujet.

Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, devrait tenir une conférence de presse aujourd’hui sur le sujet.