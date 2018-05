La vitesse sera réduite sur le mont Royal

La vitesse de circulation sur la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance passera de 50 km/h à 40 km/h, alors que le projet-pilote bloquant la circulation de transit sur le mont Royal démarrera en juin.

Le conseil d’arrondissement de Ville-Marie décrètera mardi une ordonnance, qui touchera le chemin Remembrance, entre le chemin de la Côte-des-Neiges et la voie Camillien-Houde, et la voie Camillien-Houde, entre le chemin Remembrance et l’avenue du Mont-Royal.

«C’est nécessaire, a commenté lundi la mairesse Valérie Plante. Ça fait partie d’un ensemble de bonnes pratiques qu’on met de l’avant pour que ce soit plus sécuritaire, peu importe le type utilisateur sur le mont Royal.»

La limite de vitesse sur les grandes artères dans l’arrondissement de Rosemont sera aussi réduite d’ici la prochaine rentrée scolaire. La vitesse permise sur les boulevards Saint-Michel et Pie-IX et l’avenue Christophe-Colomb sera réduite à 40 km/h, et elle passera à 30 km/h près des établissements scolaires et des espaces verts.

Plus de précisions

Alors que le projet-pilote sur la voie Camillien-Houde se déroulera du 2 juin au 31 octobre, l’organisme Les amis de la montagne espère que la Ville donnera plus de précisions sur son déroulement.

«Il y a encore beaucoup de choses qui sont vagues et la Ville elle-même le dit qu’elle va s’ajuster au fur et à mesure», a réagi la directrice générale adjointe de l’organisme, Hélène Panaïoti. Elle cite en exemple la collaboration du Service de police de la Ville de Montréal qui a été annoncée, sans pour autant préciser l’effectif qui sera déployé et combien de temps par jour.

Hélène Panaïoti n’a pas voulu prendre directement position sur le projet-pilote, qui suscite le débat depuis son annonce en février, préférant faire preuve de nuances. «On va faire en sorte que la démarche de projet-pilote de la Ville soit la plus concluante possible», a-t-elle indiqué, ajoutant que l’accessibilité et la sécurité sur le mont Royal devaient être avant tout garanties.

Lors du passage du «24 Heures» dimanche à la Corvée du Mont-Royal, organisée par Les amis de la montagne, le sujet ne faisait pas l’unanimité au sein des bénévoles.

«[La voie Camillien-Houde] nous permet de couper, sinon on passe par le centre-ville avec les 60 000 cônes oranges. Ce n’est pas mieux», a commenté François Côté, qui veut que tous les arguments soient considérés avant que la Ville prenne une décision définitive.

Mohammad Sleiman, qui va régulièrement sur la montagne en vélo, croit de son côté qu’il s’agit d’une bonne idée si cela peut aider à réduire le nombre de voitures qui traversent le mont Royal.

Une première séance d’information sur le projet-pilote, qui fait l’objet d’une consultation publique organisée par l’Office de consultation publique de Montréal, aura lieu jeudi soir à l’Hôtel Bonaventure.